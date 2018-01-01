29 березня на Волині: гортаючи календар

Влад Кардаш (на фото).



Також святкують секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт, журналістка Олена П’яних.



Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, невичерпної енергії та любові.



Іменини цього дня – у Трохима й Олександра. Хай ангел-охоронець буде завжди поряд із вами.



Також цього дня 1889 року був створений рецепт кока-коли.

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