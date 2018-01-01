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У Франції діти навчатимуться в школі з трьох років

У Франції діти навчатимуться в школі з трьох років
Діти у Франції починатимуть навчання у школі в три роки замість шести.

Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон, – пише BBC Україна.

Реформа зробить Францію країною з найнижчим віком залучення до шкільної освіти у Європі. Хоча, насправді, навчання дітей у віці трьох років вже є традицією у Франції. За даними уряду, лише 2,4% французьких дітей не навчаються у такому віці.

Пан Макрон заявив, що реформа спрямована на зменшення нерівності в освіті, оскільки батьки в бідних районах Франції та заморських територіях рідше віддають своїх дітей до школи в ранньому віці.

У Парижі до школи йдуть 93% дітей у віці трьох років, але в заморських територіях Франції ця цифра значно нижча, повідомляє Le Monde.

«Я сподіваюсь, що з цим зобов'язанням, починаючи з навчального року в 2019 році, ми можемо... виправити цю неприйнятну різницю», – сказав пан Макрон на конференції у вівторок.

В більшості країн Європи шкільний вік починається у шість років. У Північній Ірландії шкільне навчання починається у чотири роки, на Кіпрі та Мальті, в Англії, Шотландії, Уельсі - у п'ять років. В Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Польщі, Сербії та Швеції дітей віддають до школи у сім років.

Дебати про те, коли дітям слід починати шкільне навчання, продовжуються багато років. У дослідженні, опублікованому у 2015 році, було встановлено, що діти, які почали ходити до школи пізніше, були менш неуважними.

Фінляндія, Польща та Естонія вважаються трьома найбільшим успішнимиєвропейськими країнами в сфері освіти. Шкільне навчання тут починається з семи років, але й кількість дітей у класах невелика.

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Теги: освіта, навчання
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