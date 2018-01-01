На Волині зловили дві автівки на єврономерах, які крали ліс
Сьогодні, 10:58
У Ківерцівському районі знову затримали крадіїв лісу.
Так, вранці під час обходу майстер лісу Мощаницького лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» виявив самовільну порубку дубів, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Працівники лісової охорони стали проводити розслідування. В результаті виявили деревину цінної породи на території одного із занедбаних приватних обійсть села Ставок Ківерцівського р-ну.
Розпочали стеження. Про факт повідомили працівників правоохоронних органів.
За деякий час на місце прибули два автомобілі на єврономерах. Невідомі особи намагались перешкодити діям лісоохоронців та, очевидно, забрати дубові колодки. Однак, працівники лісової охорони та правоохоронці цього не допустити.
За фактом тривають слідчі дії. Деревина та автомобіль вилучені.
Варто зазначити, що цього року це вже 4-й факт, коли лісопорушники-затримуються лісовою охороною Мощаницького лісництва і матеріали справи передаються у правоохоронні органи.
Як правило, лісопорушники для крадіжки деревини в основному використовують автомобілі з іноземною реєстрацією. Це створює перешкоди для ідентифікації особи, яка знаходиться за кермом та, можливо, причетна до скоєння злочину.
Крім того, крадена деревина при цьому перевозиться не вантажними автомобілями, а звичайними легковими. Вони не виділяються із загального потоку автотранспорту та не викликають особливої підозри.
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Так, вранці під час обходу майстер лісу Мощаницького лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» виявив самовільну порубку дубів, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Працівники лісової охорони стали проводити розслідування. В результаті виявили деревину цінної породи на території одного із занедбаних приватних обійсть села Ставок Ківерцівського р-ну.
Розпочали стеження. Про факт повідомили працівників правоохоронних органів.
За деякий час на місце прибули два автомобілі на єврономерах. Невідомі особи намагались перешкодити діям лісоохоронців та, очевидно, забрати дубові колодки. Однак, працівники лісової охорони та правоохоронці цього не допустити.
За фактом тривають слідчі дії. Деревина та автомобіль вилучені.
Варто зазначити, що цього року це вже 4-й факт, коли лісопорушники-затримуються лісовою охороною Мощаницького лісництва і матеріали справи передаються у правоохоронні органи.
Як правило, лісопорушники для крадіжки деревини в основному використовують автомобілі з іноземною реєстрацією. Це створює перешкоди для ідентифікації особи, яка знаходиться за кермом та, можливо, причетна до скоєння злочину.
Крім того, крадена деревина при цьому перевозиться не вантажними автомобілями, а звичайними легковими. Вони не виділяються із загального потоку автотранспорту та не викликають особливої підозри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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