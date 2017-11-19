У Луцьку шукають добровольців, котрі допоможуть зібрати гостинці дітям загиблих бійців
Сьогодні, 11:00
У Луцьку волонтери шукають людей,котрі могли б допомогти зібрати передвеликодні продовольчі набори для дітей загиблих атовців.
Про це пише у мережі Facebook волонтер руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський.
«Шановні друзі – потребуємо у Луцьку вашої допомоги. Завдяки нашим партнерам у нас з’явилась чудова нагода зібрати передвеликодні продовольчі набори для дітей полеглих бійців в одній з мереж супермаркетів міста. Потребуємо людей, котрі мають можливість нам допомогти і посвятити хоча б кілька годин свого часу для доброї справи у цю суботу чи неділю. Відпишіться під цим коментарем, або сконтактуйтесь і ми всі деталі вам повідомимо», - пише волотнер.
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Про це пише у мережі Facebook волонтер руху «Меценати для солдата» Руслан Теліпський.
«Шановні друзі – потребуємо у Луцьку вашої допомоги. Завдяки нашим партнерам у нас з’явилась чудова нагода зібрати передвеликодні продовольчі набори для дітей полеглих бійців в одній з мереж супермаркетів міста. Потребуємо людей, котрі мають можливість нам допомогти і посвятити хоча б кілька годин свого часу для доброї справи у цю суботу чи неділю. Відпишіться під цим коментарем, або сконтактуйтесь і ми всі деталі вам повідомимо», - пише волотнер.
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Коментарі 1
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