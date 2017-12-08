На Прикарпатті матір молотком забила до смерті 6-річну доньку

На Івано-Франківщині матір позбавила життя малолітньої дочки.Трагедія трапилася сьогодні, 28 березня, близько опівночі, в одному із сіл Косівського району, - інформує ГУНП в Івано-Франківській області.Уродженка Закарпатської області 1986 р.н., місцева жителька, з її слів перебуває на психіатричному обліку, на ґрунті психічних розладів вирішила позбавити життя свою 6-річну дочку.Зазначається, що жінка взяла до рук молоток і нанесла декілька ударів по голові, чим спричинила дитині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події.Жінку затримано у порядку ст.208 КПК України.Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину передбаченого п.2. ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.