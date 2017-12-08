На Прикарпатті матір молотком забила до смерті 6-річну доньку
Сьогодні, 11:17
На Івано-Франківщині матір позбавила життя малолітньої дочки.
Трагедія трапилася сьогодні, 28 березня, близько опівночі, в одному із сіл Косівського району, - інформує ГУНП в Івано-Франківській області.
Уродженка Закарпатської області 1986 р.н., місцева жителька, з її слів перебуває на психіатричному обліку, на ґрунті психічних розладів вирішила позбавити життя свою 6-річну дочку.
Зазначається, що жінка взяла до рук молоток і нанесла декілька ударів по голові, чим спричинила дитині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події.
Жінку затримано у порядку ст.208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину передбаченого п.2. ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трагедія трапилася сьогодні, 28 березня, близько опівночі, в одному із сіл Косівського району, - інформує ГУНП в Івано-Франківській області.
Уродженка Закарпатської області 1986 р.н., місцева жителька, з її слів перебуває на психіатричному обліку, на ґрунті психічних розладів вирішила позбавити життя свою 6-річну дочку.
Зазначається, що жінка взяла до рук молоток і нанесла декілька ударів по голові, чим спричинила дитині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події.
Жінку затримано у порядку ст.208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину передбаченого п.2. ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні по-новому рахуватимуть стаж
Сьогодні, 11:40
На Прикарпатті матір молотком забила до смерті 6-річну доньку
Сьогодні, 11:17
У Луцькій міськраді - буча через тролейбуси з Швейцарії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
У Луцьку шукають добровольців, котрі допоможуть зібрати гостинці дітям загиблих бійців
Сьогодні, 11:00
Медіа