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На Прикарпатті матір молотком забила до смерті 6-річну доньку

На Прикарпатті матір молотком забила до смерті 6-річну доньку
На Івано-Франківщині матір позбавила життя малолітньої дочки.

Трагедія трапилася сьогодні, 28 березня, близько опівночі, в одному із сіл Косівського району, - інформує ГУНП в Івано-Франківській області.

Уродженка Закарпатської області 1986 р.н., місцева жителька, з її слів перебуває на психіатричному обліку, на ґрунті психічних розладів вирішила позбавити життя свою 6-річну дочку.

Зазначається, що жінка взяла до рук молоток і нанесла декілька ударів по голові, чим спричинила дитині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події.

Жінку затримано у порядку ст.208 КПК України.

Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину передбаченого п.2. ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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Теги: смерть, дитина
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