У Луцькій міськраді - буча через тролейбуси з Швейцарії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
У Луцькій міській раді не стихають дискусії через плани мерії закупити тролейбуси зі Швейцарії.
Нагадаємо, 28 березня працівники луцького автозаводу прийшли до міськради, аби звернути увагу на те, що міськрада ігнорує тролейбуси, які роблять в обласному центрі Волині, а натомість хоче купити "рогатих" за кордоном.
Після виступу директора з виробництва на луцькому автозаводі "Богдан Моторс" Ярослава Гриціва слово взяв радник в.о. міського голови Луцька Ігор Поліщук, який почав сипати звинуваченнями в бік автозаводу. Мовляв, продукція заводу неякісна, зокрема, херсонські та польські покупці тролейбусів були незадоволенні якістю транспорту. Навіть штрафували завод.
Також звернув увагу, що в місті складна ситуація з громадським транспортом, зокрема через вимогу приватних перевізників підвищити вартість проїзду, і щоб вирішити її потрібно купити 10 тролейбусів.
Крім того він заявив нібито в депутатів не було ініціативи під час попереднього обговорення питання про купівлю тролейбусів.
Натомість Ярослав Гриців розповів, що Ігор Поліщук оперує недостовірною інформаєю.
Якщо розбиратися, то "Богдани" колись виготовляли" і на черкаському заводі. Тому коли є такі зауваги – то треба розбиратися, де саме виготовили машини, - пояснив він. Також додав, що штраф від поляків стосувався термінів виготовлення транспорту, а не якості.
"Якщо українська партія "УКРОП" – це "УКРОП". То не будьте швопом», - емоційно сказав чоловік.
Натомість депутат Алла Надточій зауважила, що під час погоджувальної ради ставила чимало питань і не на всі з них почула відповідь.
"Інформації просто не було надано абсолютно ніякої", - зауважила обраниця громади. Мовляв, і нині є багато питань – наприклад, яким саме чином доставлятимуть їх з Швейцарії, як у місті будуть розминатися "гармошки" на вузьких поворотах, скільки енергії вони споживатимуть, що вплине на цінову політику тощо.
Обраниця громади зауважила, що таке рішення (про купівлю тролейбусів в Швейцарії, - ред) потрібно ухвалювати після широких консультацій з громадськістю та фахівцями.
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Нагадаємо, 28 березня працівники луцького автозаводу прийшли до міськради, аби звернути увагу на те, що міськрада ігнорує тролейбуси, які роблять в обласному центрі Волині, а натомість хоче купити "рогатих" за кордоном.
Після виступу директора з виробництва на луцькому автозаводі "Богдан Моторс" Ярослава Гриціва слово взяв радник в.о. міського голови Луцька Ігор Поліщук, який почав сипати звинуваченнями в бік автозаводу. Мовляв, продукція заводу неякісна, зокрема, херсонські та польські покупці тролейбусів були незадоволенні якістю транспорту. Навіть штрафували завод.
Також звернув увагу, що в місті складна ситуація з громадським транспортом, зокрема через вимогу приватних перевізників підвищити вартість проїзду, і щоб вирішити її потрібно купити 10 тролейбусів.
Крім того він заявив нібито в депутатів не було ініціативи під час попереднього обговорення питання про купівлю тролейбусів.
Натомість Ярослав Гриців розповів, що Ігор Поліщук оперує недостовірною інформаєю.
Якщо розбиратися, то "Богдани" колись виготовляли" і на черкаському заводі. Тому коли є такі зауваги – то треба розбиратися, де саме виготовили машини, - пояснив він. Також додав, що штраф від поляків стосувався термінів виготовлення транспорту, а не якості.
"Якщо українська партія "УКРОП" – це "УКРОП". То не будьте швопом», - емоційно сказав чоловік.
Натомість депутат Алла Надточій зауважила, що під час погоджувальної ради ставила чимало питань і не на всі з них почула відповідь.
"Інформації просто не було надано абсолютно ніякої", - зауважила обраниця громади. Мовляв, і нині є багато питань – наприклад, яким саме чином доставлятимуть їх з Швейцарії, як у місті будуть розминатися "гармошки" на вузьких поворотах, скільки енергії вони споживатимуть, що вплине на цінову політику тощо.
Обраниця громади зауважила, що таке рішення (про купівлю тролейбусів в Швейцарії, - ред) потрібно ухвалювати після широких консультацій з громадськістю та фахівцями.
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