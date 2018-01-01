У Луцькій міськраді - буча через тролейбуси з Швейцарії. ВІДЕО





Нагадаємо, 28 березня працівники луцького автозаводу



Після виступу директора з виробництва на луцькому автозаводі "Богдан Моторс" Ярослава Гриціва слово взяв радник в.о. міського голови Луцька Ігор Поліщук, який почав сипати звинуваченнями в бік автозаводу. Мовляв, продукція заводу неякісна, зокрема, херсонські та польські покупці тролейбусів були незадоволенні якістю транспорту. Навіть штрафували завод.



Також звернув увагу, що в місті складна ситуація з громадським транспортом, зокрема через вимогу приватних перевізників підвищити вартість проїзду, і щоб вирішити її потрібно купити 10 тролейбусів.



Крім того він заявив нібито в депутатів не було ініціативи під час попереднього обговорення питання про купівлю тролейбусів.



Натомість Ярослав Гриців розповів, що Ігор Поліщук оперує недостовірною інформаєю.



Якщо розбиратися, то "Богдани" колись виготовляли" і на черкаському заводі. Тому коли є такі зауваги – то треба розбиратися, де саме виготовили машини, - пояснив він. Також додав, що штраф від поляків стосувався термінів виготовлення транспорту, а не якості.



"Якщо українська партія "УКРОП" – це "УКРОП". То не будьте швопом», - емоційно сказав чоловік.



Натомість депутат Алла Надточій зауважила, що під час погоджувальної ради ставила чимало питань і не на всі з них почула відповідь.



"Інформації просто не було надано абсолютно ніякої", - зауважила обраниця громади. Мовляв, і нині є багато питань – наприклад, яким саме чином доставлятимуть їх з Швейцарії, як у місті будуть розминатися "гармошки" на вузьких поворотах, скільки енергії вони споживатимуть, що вплине на цінову політику тощо.



Обраниця громади зауважила, що таке рішення (про купівлю тролейбусів в Швейцарії, - ред) потрібно ухвалювати після широких консультацій з громадськістю та фахівцями.







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