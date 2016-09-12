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В Україні по-новому рахуватимуть стаж

В Україні по-новому рахуватимуть стаж
В Україні готуються зміни механізму оцінки ролі стажу при нарахуванні пенсій.

Поки у мінсоцполітики повідомляють про два можливих варіанти, – пише Обозреватель.

«За стажем ми встановимо певні категорії людей. Думаю, що це повинні бути громадяни, які вийшли на пенсію до 2000 року. Для них стаж все одно вважатиметься рік до року, але його вартість буде трохи інша», – розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, фактично цим людям відкоригують заробітну плату. І той стаж буде мати більше значення, ніж той, який вони отримували після 2000 року.

«Є й інший варіант, який запропонував нардеп від Радикальної партії Юрій-Богдан Шухевич. Його ідея: взяти діючу формулу і застосувати при визначенні пенсій до 2000-х будь-які 5 років найбільшого заробітку. Потім ці коефіцієнти скласти. Таким чином, загальний коефіцієнт буде більиме, ніж той, який у людини після 2000 року», – підсумував Рева.

За підрахунками Мінсоцполітики, це торкнеться приблизно трьох мільйонів пенсіонерів з 12.

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Теги: стаж, пенсії
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