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Тролейбуси зі Швейцарії можуть купувати через «фірму-прокладку», - депутат

Тролейбуси зі Швейцарії можуть купувати через «фірму-прокладку», - депутат
Депутат Луцькади Микола Федік (на фото) вважає, що треба більше уваги звертати на вітчизняний автопром при виборі транспорту для поновлення автопарку в місті. Також він додав, що ініціатори не повідомляють про те, як будуть закупляти тролейбуси зі Швейцарії.

Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня

Федік зауважив, що всім відома проблема з транспортом у Луцьку, постійні погрози підвищення цін з боку приватних перевізників тощо.

Він зауважив, що є досвід закупівлі вживаної техніки і була низка проблем після їх придбання. Окрім того, він не був на погоджувальній раді, тому має дуже обмежену інформацію, зокрема того, яка ситуація буде із запчастинами до тролейбусів зі Швейцарії тощо.

Крім того депутат звернув увагу на те, що ініціатори закупівлі транспорту з-за кордону не повідомляли механізм проведення закупівлі. Мовляв, надходить інформація, що її можуть провести через "фірму-прокладку".

Тому його позиція в тому, що варто закупити, можливо меншу кількість, але нових українських тролейбусів. Якщо це будуть «Богдани» - то вони мають бути з українським двигунами.

«Я не хочу виступати лобістом, це може бути й інший виробник, але це має бути вітчизняний автопром», - підсумував Федік.

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Теги: Микола Федік, тролейбус, Швейцарія
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