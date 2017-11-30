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Український підліток став чемпіоном світу з авіамоделювання

Український підліток став чемпіоном світу з авіамоделювання
Школяр Владислав Клименко із Марганця на Дніпропетровщині став чемпіоном світу з авіамоделювання.

Про це повідомляють у департаменті освіти і науки Дніпропетровської ОДА, – пише УНН.

Владислав Клименко став першим серед юніорів на чемпіонаті світу з вільнолітаючих авіамоделей для закритих приміщень.

На чемпіонаті світу, що пройшов у США, власні моделі представили майже півсотні учасників із 14 держав. Загалом за українську команду виступили три спортсмени. Усі – з Дніпропетровщини. Українська збірна – наймолодша. Середній вік спортсменів – 17,9 років.

«На цих змаганнях у закритому приміщенні спортсмени представили власні вільнолітаючі авіамоделі класу F1D. Команда України брала участь у двох категоріях – юніори і спортсмени старші 18 років. Владислав Клименко став першим серед юніорів, а загалом збірна посіла на чемпіонаті 4-те місце», – розповіли в департаменті.

Посівши четверте місце у загальному заліку, українська збірна встановила рекорд на світових першостях з авіамоделювання за всю історію України.

«Наша команда увійшла в історію авіамодельного спорту як наймолодша за всі чемпіонати світу, що стартували півстоліття тому. Ми поступилися набагато досвідченішим учасникам із США, Румунії та Великобританії. Їх середній вік – 44 роки», – розповів тренер Михайло Серебряков.

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Теги: перемога, конкурс
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