У луцькому дитячому розважальному центрі відбувся забіг малюків. ФОТО
Сьогодні, 11:54
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» влаштував неймовірно позитивну, спортивну подію для найменших відвідувачів.
Забіг немовлят відбувся 27 березня, - повідомляє прес-служба закладу.
Дитячий розважальний центр FigliMigli працює, аби приносити радість малюкам, не залежно від віку. Тож у вівторок спортивні змагання провели для наймолодших.
Забіг влаштували серед дітей віком до 2-ох років, які мали «проповзти» дистанцію. Батькам дозволялось закликати своїх чад іграшками та підбадьорювати теплими словами.
Чимало охочих прийшли на змагання. Звісно, ніхто не залишився без подарунку, тож навіть за участь дітлахи отримали в подарунки іграшки та сертифікати на розваги у дитячий розважальний центр «FigliMigli».
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Забіг немовлят відбувся 27 березня, - повідомляє прес-служба закладу.
Дитячий розважальний центр FigliMigli працює, аби приносити радість малюкам, не залежно від віку. Тож у вівторок спортивні змагання провели для наймолодших.
Забіг влаштували серед дітей віком до 2-ох років, які мали «проповзти» дистанцію. Батькам дозволялось закликати своїх чад іграшками та підбадьорювати теплими словами.
Чимало охочих прийшли на змагання. Звісно, ніхто не залишився без подарунку, тож навіть за участь дітлахи отримали в подарунки іграшки та сертифікати на розваги у дитячий розважальний центр «FigliMigli».
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