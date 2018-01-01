У луцькому дитячому розважальному центрі відбувся забіг малюків. ФОТО

Дитячий розважальний центр «FigliMigli» влаштував неймовірно позитивну, спортивну подію для найменших відвідувачів.Забіг немовлят відбувся 27 березня, - повідомляє прес-служба закладу.Дитячий розважальний центр FigliMigli працює, аби приносити радість малюкам, не залежно від віку. Тож у вівторок спортивні змагання провели для наймолодших.Забіг влаштували серед дітей віком до 2-ох років, які мали «проповзти» дистанцію. Батькам дозволялось закликати своїх чад іграшками та підбадьорювати теплими словами.Чимало охочих прийшли на змагання. Звісно, ніхто не залишився без подарунку, тож навіть за участь дітлахи отримали в подарунки іграшки та сертифікати на розваги у дитячий розважальний центр «FigliMigli».