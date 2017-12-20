Луцька інста-бабуся зніметься для відомого світового бренду

Степанида Цвіт (волинянка Алла Рогозіна) , яка відома своїм яскравим образом зніметься для бренду Schwarzkopf.



Про це у Facebook повідомила її донька телеведуча Надія Рогозіна, - пише



"Моїй мамі цього року 60. Рік, як вона працює моделлю. Її щойно запросили зніматися для Shwartskopf. Це історія для тих хто любить казати, що вже запізно щось міняти", - пише Надія.

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