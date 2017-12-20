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Луцька інста-бабуся зніметься для відомого світового бренду

Луцька інста-бабуся зніметься для відомого світового бренду
Найпопулярніша інста-бабуся України Степанида Цвіт (волинянка Алла Рогозіна) , яка відома своїм яскравим образом зніметься для бренду Schwarzkopf.

Про це у Facebook повідомила її донька телеведуча Надія Рогозіна, - пише Волинь24.

"Моїй мамі цього року 60. Рік, як вона працює моделлю. Її щойно запросили зніматися для Shwartskopf. Це історія для тих хто любить казати, що вже запізно щось міняти", - пише Надія.

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Теги: лучанка, інста-бабуся
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