Луцька інста-бабуся зніметься для відомого світового бренду
Сьогодні, 12:22
Найпопулярніша інста-бабуся України Степанида Цвіт (волинянка Алла Рогозіна) , яка відома своїм яскравим образом зніметься для бренду Schwarzkopf.
Про це у Facebook повідомила її донька телеведуча Надія Рогозіна, - пише Волинь24.
"Моїй мамі цього року 60. Рік, як вона працює моделлю. Її щойно запросили зніматися для Shwartskopf. Це історія для тих хто любить казати, що вже запізно щось міняти", - пише Надія.
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Про це у Facebook повідомила її донька телеведуча Надія Рогозіна, - пише Волинь24.
"Моїй мамі цього року 60. Рік, як вона працює моделлю. Її щойно запросили зніматися для Shwartskopf. Це історія для тих хто любить казати, що вже запізно щось міняти", - пише Надія.
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