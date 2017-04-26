вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутати питають, чи законно муніципали «сторожать» сесійну залу

Депутати питають, чи законно муніципали «сторожать» сесійну залу
Депутат Павло Данильчук зажадав від начальника Луцького відділу поліції Олега Кічука розяснень, чи мають право працівники департаменту муніципальної варти виконувати функції органу правопорядку.

Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.

Данильчук запитав, чи мають право працівники муніципальної варти, наприклад, перебувати як сьогодні - у сесійній залі. Адже сьогодні в залі постійно є 6 муніципалів. Депутат зауважив, що на сайті муніципальної варти вони позиціонують себе, як орган охорони правопорядку. Тому він поцікавився, чи мають право працівники виконувати такі функції, чи мають право певним чином діяти стосовно депутатів, як це було під час попередньої сесії Луцькради.

Натомість Кічук зауважив, що стосовно подій у Луцькраді наразі відкрито 2 провадження. Одне із яких - за хуліганство. Відтак, у його рамках дадуть оцінку діям кожної зі сторін учасників конфлікту.

Опісля Данильчук спитав, чи є муніципали органом охорони правопорядку. Кічук зауважив, що відповідь на це питання треба шукати у статуті варти.

Зрештою, уточнити ситуацію стосовно повноважень муніципалів, як правоохронців, спробувала Алла Надточій. Мовляв, Кічук обіцяв раніше, що вивчить це питання і зможе дати розяснення. Проте правоохоронець зауважив, що нині триває провадження, тож деталі він розголошувати не може, аби це не зашкодило справі чи не розцінили як тиск.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Павло Данильчук, Олег Кічук, муніципали, департамент муніципальної варти, сесія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Начальник луцької поліції розповів, чому не можуть побороти гральний бізнес
Сьогодні, 12:44
З волинського підприємства стягнули кошти на розвиток громади
Сьогодні, 12:40
Депутати питають, чи законно муніципали «сторожать» сесійну залу
Сьогодні, 12:30
Луцька інста-бабуся зніметься для відомого світового бренду
Сьогодні, 12:22
На Волині лісники рятували лелек від голоду
Сьогодні, 12:18
Схожі новини
Луцьким муніципалам дали 300 тисяч: на куртки і планшети Луцьким муніципалам дали 300 тисяч: на куртки і планшети
26 квітень, 2017, 13:59
У Луцькраді – конфлікт між депутатом та головною муніципалкою У Луцькраді – конфлікт між депутатом та головною муніципалкою
01 грудень, 2016, 09:39
Мешканці багатоповерхівок перетворили прилеглу територію у звалища Мешканці багатоповерхівок перетворили прилеглу територію у звалища
Сьогодні, 08:30
Муніципали нагадують лучанам про «правильне» прибирання Муніципали нагадують лучанам про «правильне» прибирання
27 березень, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8