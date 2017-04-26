Депутати питають, чи законно муніципали «сторожать» сесійну залу

Павло Данильчук зажадав від начальника Луцького відділу поліції Олега Кічука розяснень, чи мають право працівники департаменту муніципальної варти виконувати функції органу правопорядку.



Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.



Данильчук запитав, чи мають право працівники муніципальної варти, наприклад, перебувати як сьогодні - у сесійній залі. Адже сьогодні в залі постійно є 6 муніципалів. Депутат зауважив, що на сайті муніципальної варти вони позиціонують себе, як орган охорони правопорядку. Тому він поцікавився, чи мають право працівники виконувати такі функції, чи мають право певним чином діяти стосовно депутатів, як це було



Натомість Кічук зауважив, що стосовно подій у Луцькраді наразі відкрито 2 провадження. Одне із яких - за хуліганство. Відтак, у його рамках дадуть оцінку діям кожної зі сторін учасників конфлікту.



Опісля Данильчук спитав, чи є муніципали органом охорони правопорядку. Кічук зауважив, що відповідь на це питання треба шукати у статуті варти.



Зрештою, уточнити ситуацію стосовно повноважень муніципалів, як правоохронців, спробувала Алла Надточій. Мовляв, Кічук обіцяв раніше, що вивчить це питання і зможе дати розяснення. Проте правоохоронець зауважив, що нині триває провадження, тож деталі він розголошувати не може, аби це не зашкодило справі чи не розцінили як тиск.

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