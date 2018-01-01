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З волинського підприємства стягнули кошти на розвиток громади

З волинського підприємства стягнули кошти на розвиток громади
Волинське підприємство сплатило понад 50 тисяч гривень на розвиток інфраструктури Нововолинська.

Після звернення Володимир-Волинської місцевої прокуратури з позовом до Господарського суду Волинської області обслуговуючий кооператив "ЖБК "Нововолинськ" сплатив понад 52 тис. грн. пайової участі на розвиток інфраструктури шахтарського міста, - інформує прес-служба прокуратури області.

Встановили, що підприємство ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.

Втрутившись у ситуацію, прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, вимагаючи стягнення з підприємства цих коштів.

Після звернення прокуратури в суд підприємство добровільно сплатило заборгованість до місцевого бюджету, відтак суд закрив провадження у справі.





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Теги: пайова участь, кошти
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