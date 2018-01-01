З волинського підприємства стягнули кошти на розвиток громади

Волинське підприємство сплатило понад 50 тисяч гривень на розвиток інфраструктури Нововолинська.Після звернення Володимир-Волинської місцевої прокуратури з позовом до Господарського суду Волинської області обслуговуючий кооператив "ЖБК "Нововолинськ" сплатив понад 52 тис. грн. пайової участі на розвиток інфраструктури шахтарського міста, - інформує прес-служба прокуратури області.Встановили, що підприємство ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.Втрутившись у ситуацію, прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, вимагаючи стягнення з підприємства цих коштів.Після звернення прокуратури в суд підприємство добровільно сплатило заборгованість до місцевого бюджету, відтак суд закрив провадження у справі.