З волинського підприємства стягнули кошти на розвиток громади
Сьогодні, 12:40
Волинське підприємство сплатило понад 50 тисяч гривень на розвиток інфраструктури Нововолинська.
Після звернення Володимир-Волинської місцевої прокуратури з позовом до Господарського суду Волинської області обслуговуючий кооператив "ЖБК "Нововолинськ" сплатив понад 52 тис. грн. пайової участі на розвиток інфраструктури шахтарського міста, - інформує прес-служба прокуратури області.
Встановили, що підприємство ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.
Втрутившись у ситуацію, прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, вимагаючи стягнення з підприємства цих коштів.
Після звернення прокуратури в суд підприємство добровільно сплатило заборгованість до місцевого бюджету, відтак суд закрив провадження у справі.
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Після звернення Володимир-Волинської місцевої прокуратури з позовом до Господарського суду Волинської області обслуговуючий кооператив "ЖБК "Нововолинськ" сплатив понад 52 тис. грн. пайової участі на розвиток інфраструктури шахтарського міста, - інформує прес-служба прокуратури області.
Встановили, що підприємство ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.
Втрутившись у ситуацію, прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, вимагаючи стягнення з підприємства цих коштів.
Після звернення прокуратури в суд підприємство добровільно сплатило заборгованість до місцевого бюджету, відтак суд закрив провадження у справі.
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