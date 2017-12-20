У луцької поліції нема питань до «Техасу» і «Наталки»
Сьогодні, 12:46
За словами начальника Луцького відділу поліції Олега Кічука, від вчинення правопорушення у закладі чи поблизу нього, не застраховане жодне кафе чи клуб у місті. Однак, наразі із закладами «Наталка» та «Стара підкова» проблем немає.
Про це йшлося під час сесії Луцькарди 28 березня.
Депутат Микола Федік поцікавився у начальника відділу , яка нині ситуація стосовно клубів «Наталка» та «Стара підкова». Заклади у Луцьку відомі тим, що там «стабільно» було неспокійно, вчиняли правопорушеня чи бійки поблизу.
Однак, за словами Кічука, «нема питань до «Наталки» та «Техасу», бо там є охорона та встановлені камери. Кічук зауважив, що якби зауваги до певних закладів були, то правоохоронці обовязково підготували б відповідні листи з інформацією та спільно із міськрадою вирішували б ці питання.
За словами правоохоронця, від правопорушень і злочинів не зареєстрований жодний заклад. Та є місця, де власники мінімізують ризики, а в деяких цим питанням нехтують
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Про це йшлося під час сесії Луцькарди 28 березня.
Депутат Микола Федік поцікавився у начальника відділу , яка нині ситуація стосовно клубів «Наталка» та «Стара підкова». Заклади у Луцьку відомі тим, що там «стабільно» було неспокійно, вчиняли правопорушеня чи бійки поблизу.
Однак, за словами Кічука, «нема питань до «Наталки» та «Техасу», бо там є охорона та встановлені камери. Кічук зауважив, що якби зауваги до певних закладів були, то правоохоронці обовязково підготували б відповідні листи з інформацією та спільно із міськрадою вирішували б ці питання.
За словами правоохоронця, від правопорушень і злочинів не зареєстрований жодний заклад. Та є місця, де власники мінімізують ризики, а в деяких цим питанням нехтують
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Коментарі 2
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Медіа
Ці два заклади обслуговує поліція охорони, колишнє ДСО. І реєстрація про викликі наряду поліції крім чергової частини поліції охорони ніде далі не надходить крім тих випадків коли хтось з відвідувачів чи перехожих не подзвонить на 102. От і все, через це і ні в кого питань немає.