Українцям спростили поїздки до Оману
Сьогодні, 13:13
Відтепер, українці, які планують поїзду до Султанату Оман можуть не звертатись до консульства країни, а просто оформити електронну візу онлайн.
Інформація про це з’явилась на сайті МЗС України.
Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.
При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток.
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Інформація про це з’явилась на сайті МЗС України.
Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.
При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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