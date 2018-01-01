вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українцям спростили поїздки до Оману

Українцям спростили поїздки до Оману
Відтепер, українці, які планують поїзду до Султанату Оман можуть не звертатись до консульства країни, а просто оформити електронну візу онлайн.

Інформація про це з’явилась на сайті МЗС України.

Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.

При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Оман, віза, поїздки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У міжнародному аеропорту зіткнулися два літаки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
П’яний грабував нетверезого: розповіли про статистику злочинів «під алкоголем» у Луцьку
Сьогодні, 13:13
Українцям спростили поїздки до Оману
Сьогодні, 13:13
У луцької поліції нема питань до «Техасу» і «Наталки»
Сьогодні, 12:46
Начальник луцької поліції розповів, чому не можуть побороти гральний бізнес
Сьогодні, 12:44
Схожі новини
Карта поляка: як, коли і де її продовжити Карта поляка: як, коли і де її продовжити
12 березень, 18:00
Від сьогодні у Луцьку скасовують систему реєстрації на шенгенську візу до Польщі Від сьогодні у Луцьку скасовують систему реєстрації на шенгенську візу до Польщі
01 березень, 17:01
Відмінять систему реєстрації на Шенгенську візу до Польщі Відмінять систему реєстрації на Шенгенську візу до Польщі
18 лютий, 10:10
Україна запровадила безвіз з ще однією країною Україна запровадила безвіз з ще однією країною
06 лютий, 10:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8