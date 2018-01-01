П’яний грабував нетверезого: розповіли про статистику злочинів «під алкоголем» у Луцьку

Більшість злочинів у Луцьку вчиняють у стані алкогольного спяніння. Так, до прикладу, якщо говорити про пограбування, то у 80% випадків нетверезими є й ті, кого грабують.Про це під час сесії Луцькради 28 березня повідомив начальник Луцького відділу поліціїЗа словами правоохоронця, на стан злочинності у місті та країні значно впливають економічні показники. У часи «економічного піднесення» деякі види злочинів взагалі практично зникли.Однак загалом 70-80% злочинів вчиняють люди, які перебувають у стані алкогольного спяніння. Та, на жаль, стосовно певних злочинів є й обернена картина – наприклад, 80% осіб, яких пограбували, також перебували у стані сильного алкогольного спяніння.«Є випадки, що людина взагалі не може пояснити місце пограбування, вже не кажучи про якісь прикмети», - сказав правоохоронець.