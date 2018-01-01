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П’яний грабував нетверезого: розповіли про статистику злочинів «під алкоголем» у Луцьку

П’яний грабував нетверезого: розповіли про статистику злочинів «під алкоголем» у Луцьку
Більшість злочинів у Луцьку вчиняють у стані алкогольного спяніння. Так, до прикладу, якщо говорити про пограбування, то у 80% випадків нетверезими є й ті, кого грабують.

Про це під час сесії Луцькради 28 березня повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук.

За словами правоохоронця, на стан злочинності у місті та країні значно впливають економічні показники. У часи «економічного піднесення» деякі види злочинів взагалі практично зникли.

Однак загалом 70-80% злочинів вчиняють люди, які перебувають у стані алкогольного спяніння. Та, на жаль, стосовно певних злочинів є й обернена картина – наприклад, 80% осіб, яких пограбували, також перебували у стані сильного алкогольного спяніння.

«Є випадки, що людина взагалі не може пояснити місце пограбування, вже не кажучи про якісь прикмети», - сказав правоохоронець.

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Теги: кримінал, пограбування, правоохоронці
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