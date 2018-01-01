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У міжнародному аеропорту зіткнулися два літаки. ВІДЕО

У міжнародному аеропорту зіткнулися два літаки. ВІДЕО
В ізраїльському міжнародному аеропорту біля терміналу зіткнулися два літаки.

Інцидент трапився сьогодні, 28 березня, вранці, – пише Укрінформ.

«У середу зранку в ізраїльському Міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона біля терміналу зіткнулися Boeing 737 німецької авіакомпанії Germania Airlines і Boeing 767 ізраїльської авіакомпанії El Al», – йдеться у повідомленні місцевого видання.

Зазначається, що літак Boeing 737 рухався назад, аби від'їхати від терміналу для вильоту до Берліну. Однак він зіткнувся з хвостом Boeing 767 ізраїльської авіакомпанії El Al, який повинен був вилетіти до Риму.

Пасажирів з обох літаків евакуювали. Ніхто не постраждав. Наразі інцидент розслідується.

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Теги: НП
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