У міжнародному аеропорту зіткнулися два літаки. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 28 березня, вранці, – пише



«У середу зранку в ізраїльському Міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона біля терміналу зіткнулися Boeing 737 німецької авіакомпанії Germania Airlines і Boeing 767 ізраїльської авіакомпанії El Al», – йдеться у повідомленні місцевого видання.



Зазначається, що літак Boeing 737 рухався назад, аби від'їхати від терміналу для вильоту до Берліну. Однак він зіткнувся з хвостом Boeing 767 ізраїльської авіакомпанії El Al, який повинен був вилетіти до Риму.



Пасажирів з обох літаків евакуювали. Ніхто не постраждав. Наразі інцидент розслідується.



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