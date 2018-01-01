На Тернопільщині 2 вагони потяга зійшли з рейок, бо злодії покрали запчастини





Про це повідомляє



Інцидент трапився вчора, 27 березня, о 15:20 на 20 км перегону Гусятин - Копичинці в Тернопільській області.



Зійшли з рейок два вагони приміського потяга №6285 Гусятин - Чортків. За результатами експертизи, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці.



В результаті інциденту ніхто з пасажирів і співробітників залізниці не постраждав.



«Пасажири потяга були доставлені за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21-ї год. 27 березня рух дільницею було відновлено», – йдеться у повідомленні.



Загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Тернопільщині два вагони приміського потяга зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».Інцидент трапився вчора, 27 березня, о 15:20 на 20 км перегону Гусятин - Копичинці в Тернопільській області.Зійшли з рейок два вагони приміського потяга №6285 Гусятин - Чортків. За результатами експертизи, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці.В результаті інциденту ніхто з пасажирів і співробітників залізниці не постраждав.«Пасажири потяга були доставлені за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21-ї год. 27 березня рух дільницею було відновлено», – йдеться у повідомленні.Загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.

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