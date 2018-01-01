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На Тернопільщині 2 вагони потяга зійшли з рейок, бо злодії покрали запчастини

На Тернопільщині 2 вагони потяга зійшли з рейок, бо злодії покрали запчастини
На Тернопільщині два вагони приміського потяга зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Інцидент трапився вчора, 27 березня, о 15:20 на 20 км перегону Гусятин - Копичинці в Тернопільській області.

Зійшли з рейок два вагони приміського потяга №6285 Гусятин - Чортків. За результатами експертизи, причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу залізниці.

В результаті інциденту ніхто з пасажирів і співробітників залізниці не постраждав.

«Пасажири потяга були доставлені за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи. Близько 21-ї год. 27 березня рух дільницею було відновлено», – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.

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Теги: потяг
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