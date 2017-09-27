Чи порушують турнікети у Луцькраді права громадян
Сьогодні, 13:55
Депутат луцької міської ради Анна Мовяк цікавиться в прокуратури, чи встановлення турнікетів у раді не порушує прав громадян.
Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня
Депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи законно встановлені турнікети у приміщенні міської ради – чи не обмежують, мовляв, таким чином прав людей на доступ, чи не порушують їх. Натомість представник прокуратури назвала питання дещо розмитим.
«Треба аналізувати умови пропускного режиму, тобто самого документу», -зауважила в.о керівника Луцької міської прокуратури Катерина Балас.
Мовляв, відповісти голослівно вона не хоче, а тому надати роз'яснення може лише після аналізу документу про встановлення турнікетів.
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Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня
Депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи законно встановлені турнікети у приміщенні міської ради – чи не обмежують, мовляв, таким чином прав людей на доступ, чи не порушують їх. Натомість представник прокуратури назвала питання дещо розмитим.
«Треба аналізувати умови пропускного режиму, тобто самого документу», -зауважила в.о керівника Луцької міської прокуратури Катерина Балас.
Мовляв, відповісти голослівно вона не хоче, а тому надати роз'яснення може лише після аналізу документу про встановлення турнікетів.
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