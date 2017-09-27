Чи порушують турнікети у Луцькраді права громадян

Депутат луцької міської радицікавиться в прокуратури, чи встановлення турнікетів у раді не порушує прав громадян.Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березняДепутат Анна Мовяк поцікавилася, чи законно встановлені турнікети у приміщенні міської ради – чи не обмежують, мовляв, таким чином прав людей на доступ, чи не порушують їх. Натомість представник прокуратури назвала питання дещо розмитим.«Треба аналізувати умови пропускного режиму, тобто самого документу», -зауважила в.о керівника Луцької міської прокуратуриМовляв, відповісти голослівно вона не хоче, а тому надати роз'яснення може лише після аналізу документу про встановлення турнікетів.