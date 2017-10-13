Нагороди та подяки: закінчились навчальні збори бійців-резервістів

Закінчились збори військовослужбовців оперативного резерву першої черги, котрі проходили військовий вишкіл у складі підрозділів 14-ої бригади.Про це повідомляє прес-служба 14-ої бригади.На Рівненському загальновійськовому полігоні відбулися урочистості з нагоди закінчення зборів військовослужбовців оперативного резерву першої черги, які проходили військовий вишкіл у складі підрозділів 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід».У ході навчань, що тривали місяць, резервісти, а всі вони брали участь у бойових діях на Сході країни, відновили та вдосконалили військові навички, у складі своїх підрозділів навчилися діяти по-військовому чітко, безкомпромісно, а водночас, виважено.Під час урочистостей офіцери, сержанти та солдати запасу були нагородженні відзнаками, грамотами та подяками начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ, командувача військами оперативного командування «Захід» та командира бригади.Нагороди вручали тимчасово виконуючий обов’язки командувача військами оперативного командування «Захід» полковникта командир нашої бригади полковник. Вони подякували військовослужбовцям резерву за зразкове виконання військового обов’язку, відповідальність і готовність стати у стрій захисників України за першою командою.