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Назвали причину пожежі в Кемеровому

Назвали причину пожежі в Кемеровому
Пожежа в торговому центрі «Зимова Вишня» в російському місті Кемерово почався через підпал у дитячому «сухому» басейні.

Фахівці пожежної лабораторії МНС РФ з'ясували, звідки і як почалося загоряння, яке забрало життя 64 людей, – пише Обозреватель із посиланням на канал Mash в Telegram.

«Полум'я спалахнуло в дальньому дитячому басейні. Після цього вогонь перекинувся на сітку, що звисала зі стелі, і «поліз» по ній вгору. Так полум'я дійшло до стінки для скелелазіння. Дерматинова обшивка швидко зайнялася і від неї стали відлітати палаючі шматки. У цей момент вогонь перепалив дроти, і автоматика вимкнула електрику. Тоді-то і згасло світло в ТЦ, зануривши все в темряву», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що мотузки, які були натягнуті над стелею в дитячому ігровому, перегораючи, падали в різні боки і підпалювали все нові ділянки підлоги і стін. Моментально зайнялася м'яка підлога, зібрана з горючих матеріалів. Це змусило полум'я поширитися ще далі.

Вентиляція довершила трагедію, почавши розганяти дим і полум'я по сусідніх приміщеннях.

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Теги: НП, пожежа, РФ
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