«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат

Ігор Лапін розкрив "схему" купівлі швейцарських тролейбусів в Луцьку, яку планує здійснити "укропівська" влада міста.



Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень планують купити 10 тролейбусів, які списала "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" в Швейцарії.



Через ці плани 28 березня міську раду пікетували працівники луцького автозаводу, який, як відомо, теж виробляє тролейбуси. Нещодавно п'ять тролейбусів



Однак "укропівська" більшість до своїх земляків та потенційних виборців не прислухалася і проголосувала за виділення 2 мільйонів на купівлю перших двох тролейбусів з Швейцарії.



Натомість Ігор Лапін у Facebook написав, що фінансову операцію здійснюватимуть через "фірму-прокладку".



Зокрема, він пише, що "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" 7 квітня 2016 року заявила про те, що планує замінити 10 тролейбусів 1997 року випуску на нові в зв’язку з тим, що в 2018 році в них збігає строк експлуатації.



"За європейськими законами, якщо в громадського транспорту закінчився строк експлуатації, вони стають металобрухтом. Тобто їх не можна використовувати за призначенням на території ЄС. Їх можна або утилізувати, заплативши за це гроші, або продати по ціні металобрухту.



А тепер що, власне відбувається. Делегація з ЛПЕ з представником міської ради була в місті Б’єль та роздивлялася ці тролейбуси. Про це повідомив пан Ігор Поліщук. Але пан Поліщук чомусь не повідомив, що ані представники ЛПЕ, ані міська рада тоді не укладали жодних домовленостей з "Суспільної транспортною компанією міста Б’єль" на купівлю в них тролейбусів по ціні металобрухту", - пише депутат.



"Натомість "Суспільна транспортна компанія" вже встигла продати за копійки ці 10 тролейбусів на швейцарську приватну фірму "Ратінбас", яка до цього займалася перепродажем вживаних автобусів та мікроавтобусів. А тепер, за словами власника цієї фірми пана Ратіна, активно готуються продати ці 10 тролейбусів українцям, але вже по мільйону за одиницю, і дуже хвилюється, щоб ця угода не зірвалася", - пояснив він.



"Тобто замість купити тролейбуси у власника за копійки тимчасова влада міста, хоче купити ці тролейбуси у швейцарської прокладки за 10 мільйонів. Це гроші лучан! І що скажуть лучани, коли дізнаються, що "укропи" вкотре подарували бюджетні мільйони якійсь прокладці? Але перш ніж робити висновки, спитайте в ЛПЕ – в якої фірми вони планують купляти тролейбуси? Спитайте в них, чому вони не домовились зі своїми швейцарськими колегами з "Суспільної транспортної компанії"? Коли вам принесуть вже підписану угоду – вже буде пізно. Не хочете питати в ЛПЕ – то подзвоніть пану Ратіну в Швейцарію, який сьогодні готується продавати вам тролейбуси. Подзвоніть та розпитайте його", - завершив допис Ігор Лапін.

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