На Волині рівень терористичної загрози «жовтий»

Під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону відбуваються навчальні тренування силовиків щодо виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп.Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України у Волинській області.Рішенням керівника АТЦ при УСБУ у Волинській області рівень терористичної загрози на території регіону змінено на «жовтий».У випадку виявлення підозрілого предмета:Не починайте самостійно ніяких дій із знахідками або підозрілими предметами, які можуть опинитися вибуховими пристроями - це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може ховати його справжнє призначення. В якості камуфляжу (маскування) для вибухового пристрою використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки тощо.Послідовність дій при виявленні підозрілого предмета:- не наближайтеся, не торкайтеся, не розкривайте, не переміщайте знахідку, не заливайте її рідиною, не засипайте піском, не користуйтеся радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями;- при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики;- повідомте про подію правоохоронні органи, викличте машини швидкої допомоги і аварійних служб.У випадку виявлення підозрілих осіб або підозрілих предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності негайно повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332) 24-22-10, 097-7-911-911, або за номером 102.