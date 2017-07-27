На Волині рівень терористичної загрози «жовтий»
Сьогодні, 14:12
Під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону відбуваються навчальні тренування силовиків щодо виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України у Волинській області.
Рішенням керівника АТЦ при УСБУ у Волинській області рівень терористичної загрози на території регіону змінено на «жовтий».
У випадку виявлення підозрілого предмета:
Не починайте самостійно ніяких дій із знахідками або підозрілими предметами, які можуть опинитися вибуховими пристроями - це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.
Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може ховати його справжнє призначення. В якості камуфляжу (маскування) для вибухового пристрою використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки тощо.
Послідовність дій при виявленні підозрілого предмета:
- не наближайтеся, не торкайтеся, не розкривайте, не переміщайте знахідку, не заливайте її рідиною, не засипайте піском, не користуйтеся радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями;
- при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики;
- повідомте про подію правоохоронні органи, викличте машини швидкої допомоги і аварійних служб.
У випадку виявлення підозрілих осіб або підозрілих предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності негайно повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332) 24-22-10, 097-7-911-911, або за номером 102.
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Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України у Волинській області.
Рішенням керівника АТЦ при УСБУ у Волинській області рівень терористичної загрози на території регіону змінено на «жовтий».
У випадку виявлення підозрілого предмета:
Не починайте самостійно ніяких дій із знахідками або підозрілими предметами, які можуть опинитися вибуховими пристроями - це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.
Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може ховати його справжнє призначення. В якості камуфляжу (маскування) для вибухового пристрою використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки тощо.
Послідовність дій при виявленні підозрілого предмета:
- не наближайтеся, не торкайтеся, не розкривайте, не переміщайте знахідку, не заливайте її рідиною, не засипайте піском, не користуйтеся радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями;
- при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики;
- повідомте про подію правоохоронні органи, викличте машини швидкої допомоги і аварійних служб.
У випадку виявлення підозрілих осіб або підозрілих предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності негайно повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332) 24-22-10, 097-7-911-911, або за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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