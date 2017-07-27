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На Волині рівень терористичної загрози «жовтий»

На Волині рівень терористичної загрози «жовтий»
Під егідою Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Волинській області на території регіону відбуваються навчальні тренування силовиків щодо виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України у Волинській області.

Рішенням керівника АТЦ при УСБУ у Волинській області рівень терористичної загрози на території регіону змінено на «жовтий».

У випадку виявлення підозрілого предмета:

Не починайте самостійно ніяких дій із знахідками або підозрілими предметами, які можуть опинитися вибуховими пристроями - це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.

Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може ховати його справжнє призначення. В якості камуфляжу (маскування) для вибухового пристрою використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки тощо.

Послідовність дій при виявленні підозрілого предмета:

- не наближайтеся, не торкайтеся, не розкривайте, не переміщайте знахідку, не заливайте її рідиною, не засипайте піском, не користуйтеся радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями;

- при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики;

- повідомте про подію правоохоронні органи, викличте машини швидкої допомоги і аварійних служб.

У випадку виявлення підозрілих осіб або підозрілих предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності негайно повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332) 24-22-10, 097-7-911-911, або за номером 102.


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Теги: СБУ, навчання, антитерористичні навчання
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