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У волинянина «почистили» гараж на 8 тисяч

У волинянина «почистили» гараж на 8 тисяч
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали гараж місцевого мешканця.

Інцидент трапився у ніч на 27 березня. Невідомі злодії, зірвавши два навісних замки до дверей гаражу, що на вулиці Луцькій, викрали електричний кабель та три ящики саморізів, - пише Володимир.медіа.

Власник гаражного приміщення, в котрого поцупили матеріали, оцінив завдані збитки у 8 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

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Теги: крадіжка, гараж
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