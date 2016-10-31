У волинянина «почистили» гараж на 8 тисяч





Інцидент трапився у ніч на 27 березня. Невідомі злодії, зірвавши два навісних замки до дверей гаражу, що на вулиці Луцькій, викрали електричний кабель та три ящики саморізів, - пише Володимир.медіа.



Власник гаражного приміщення, в котрого поцупили матеріали, оцінив завдані збитки у 8 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідомі обікрали гараж місцевого мешканця.Інцидент трапився у ніч на 27 березня. Невідомі злодії, зірвавши два навісних замки до дверей гаражу, що на вулиці Луцькій, викрали електричний кабель та три ящики саморізів, - пише Володимир.медіа.Власник гаражного приміщення, в котрого поцупили матеріали, оцінив завдані збитки у 8 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

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