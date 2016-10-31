У волинянина «почистили» гараж на 8 тисяч
Сьогодні, 14:32
У Володимирі-Волинському невідомі обікрали гараж місцевого мешканця.
Інцидент трапився у ніч на 27 березня. Невідомі злодії, зірвавши два навісних замки до дверей гаражу, що на вулиці Луцькій, викрали електричний кабель та три ящики саморізів, - пише Володимир.медіа.
Власник гаражного приміщення, в котрого поцупили матеріали, оцінив завдані збитки у 8 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.
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Інцидент трапився у ніч на 27 березня. Невідомі злодії, зірвавши два навісних замки до дверей гаражу, що на вулиці Луцькій, викрали електричний кабель та три ящики саморізів, - пише Володимир.медіа.
Власник гаражного приміщення, в котрого поцупили матеріали, оцінив завдані збитки у 8 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.
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