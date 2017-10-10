вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина

На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина
На Волині 21-річний житель Любомльського району наніс чоловікові тілесні ушкодження, внаслідок яких останній помер.

Подія трапилася в місті Ковелі 26 березня, в помешканні, де тимчасово проживав 43-річний мешканець Любомльського району, - інформує ГУНП у Волинськії області.

Поліція встановила, що напередодні між чоловіками під час застілля виник конфлікт, в ході якого молодший чоловік наніс старшому травми, від яких останній помер на місці злочину.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу та оголошення підозри.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.

На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина
На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина
На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитина, яку матір скинула з мосту у Миколаєві, в тяжкому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина
Сьогодні, 14:40
У волинянина «почистили» гараж на 8 тисяч
Сьогодні, 14:32
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
Волинянина, який відрізав голову сусідці, лікуватимуть у психлікарні Волинянина, який відрізав голову сусідці, лікуватимуть у психлікарні
10 жовтень, 2017, 16:02
Волинянину дали 9 років тюрми за смерть дружини Волинянину дали 9 років тюрми за смерть дружини
18 серпень, 2017, 11:25
Розшукують волинянина, якого підозрюють у вбивстві Розшукують волинянина, якого підозрюють у вбивстві
27 січень, 2017, 15:18
Врятуймо життя: молодому волинянину потрібна допомога Врятуймо життя: молодому волинянину потрібна допомога
25 березень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8