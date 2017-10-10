На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина

На Волині 21-річний житель Любомльського району наніс чоловікові тілесні ушкодження, внаслідок яких останній помер.Подія трапилася в місті Ковелі 26 березня, в помешканні, де тимчасово проживав 43-річний мешканець Любомльського району, - інформує ГУНП у Волинськії області.Поліція встановила, що напередодні між чоловіками під час застілля виник конфлікт, в ході якого молодший чоловік наніс старшому травми, від яких останній помер на місці злочину.Правоохоронці затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває.За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу та оголошення підозри.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від семи до п'ятнадцяти років.