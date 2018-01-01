Волинському бард-піаністу хочуть присвоїти звання «Заслуженого»

Олександра Савченка з проханням присвоїти піано-барду Сергію Шишкіну звання «Заслужений діяч мистецтв України».



Про це у мережі Костянтин Зінкевич.



«Ми тут «підсуєтились» і зробили подання до голови Волинської ОДА на присвоєння для Сергія Шишкіна звання «Заслужений діяч мистецтв України». Я, і багато хто з нас знає, як Сергій рве душу за чесних людей і за Україну. А ще, коли це помножено на неймовірний талант! Так, він є видатний композитор і виконавець. Але ж який незручний і кострубатий для влади і тих, хто хоче його використати! От тому йому ніколи державних нагород не пропонували і не давали», - пише Зінкевич.



«Тому пропоную людям у коментах сказати пару слів за Шишкіна і допомогти новому голові Волинської ОДА прийняти рішення. У свою чергу, пан Олександр Савченко матиме можливість проявити свої найкращі риси, про які нам, громаді, розповідали», - додає він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти написали подання до голови Волинської ОДАз проханням присвоїти піано-бардузвання «Заслужений діяч мистецтв України».Про це у мережі Facebook написав депутат Волинської облради«Ми тут «підсуєтились» і зробили подання до голови Волинської ОДА на присвоєння для Сергія Шишкіна звання «Заслужений діяч мистецтв України». Я, і багато хто з нас знає, як Сергій рве душу за чесних людей і за Україну. А ще, коли це помножено на неймовірний талант! Так, він є видатний композитор і виконавець. Але ж який незручний і кострубатий для влади і тих, хто хоче його використати! От тому йому ніколи державних нагород не пропонували і не давали», - пише Зінкевич.«Тому пропоную людям у коментах сказати пару слів за Шишкіна і допомогти новому голові Волинської ОДА прийняти рішення. У свою чергу, пан Олександр Савченко матиме можливість проявити свої найкращі риси, про які нам, громаді, розповідали», - додає він.

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