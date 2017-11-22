Дитина, яку матір скинула з мосту у Миколаєві, в тяжкому стані. ВІДЕО





"Поки що без змін - стан стабільно тяжкий", - повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев, передають



Лікарі будь-яких прогнозів не дають. Хлопчик перебуває в реанімації, на штучній вентиляції легенів.



Нагадаємо, що у Миколаєві співробітники патрульної поліції разом з рибалками увечері в понеділок, 26 березня,





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