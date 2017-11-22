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Дитина, яку матір скинула з мосту у Миколаєві, в тяжкому стані. ВІДЕО

Дитина, яку матір скинула з мосту у Миколаєві, в тяжкому стані. ВІДЕО
Стан 9-місячного Павла, якого п'яна мати викинула в річку з Інгульського мосту в Миколаєві, стабільно тяжкий.

"Поки що без змін - стан стабільно тяжкий", - повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев, передають "Новини-N".

Лікарі будь-яких прогнозів не дають. Хлопчик перебуває в реанімації, на штучній вентиляції легенів.

Нагадаємо, що у Миколаєві співробітники патрульної поліції разом з рибалками увечері в понеділок, 26 березня, витягли з води в Миколаєві 9-місячну дитину, яку нетвереза ​​мати скинула з мосту.


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Теги: немовля, дитина, міст
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