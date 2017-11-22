Дитина, яку матір скинула з мосту у Миколаєві, в тяжкому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
Стан 9-місячного Павла, якого п'яна мати викинула в річку з Інгульського мосту в Миколаєві, стабільно тяжкий.
"Поки що без змін - стан стабільно тяжкий", - повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев, передають "Новини-N".
Лікарі будь-яких прогнозів не дають. Хлопчик перебуває в реанімації, на штучній вентиляції легенів.
Нагадаємо, що у Миколаєві співробітники патрульної поліції разом з рибалками увечері в понеділок, 26 березня, витягли з води в Миколаєві 9-місячну дитину, яку нетвереза мати скинула з мосту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Поки що без змін - стан стабільно тяжкий", - повідомив прес-секретар управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев, передають "Новини-N".
Лікарі будь-яких прогнозів не дають. Хлопчик перебуває в реанімації, на штучній вентиляції легенів.
Нагадаємо, що у Миколаєві співробітники патрульної поліції разом з рибалками увечері в понеділок, 26 березня, витягли з води в Миколаєві 9-місячну дитину, яку нетвереза мати скинула з мосту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дитина, яку матір скинула з мосту у Миколаєві, в тяжкому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 15:02
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина
Сьогодні, 14:40
Медіа