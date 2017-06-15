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«Продажні кінчені тварі», - Ляшко про трьох луцьких депутатів

«Продажні кінчені тварі», - Ляшко про трьох луцьких депутатів
Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко різко висловився в бік депутатів Луцької міської ради Костянтина Петрочука, Сергія Були та Аркадія Соломатіна.

Нагадаємо, у березні після того як луцькі радикали в березні 2017 року приєдналися до «укропівської» більшості керівник партії Олег Ляшко вигнав їх з лав радикалів.

Проте лише через рік фракція "радикалів" у міській раді припинила існування. Про цю подію в Facebook написав народний депутат Ігор Лапін.

"Продажні кінчені тварі, які купилися на 30 срібляків від Палиці", - прокоментував допис Лапіна Олег Ляшко.

А його однопартієць Андрій Лозовий лаконічно написав: "Тушки".

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Теги: Луцька міська рада, Олег Ляшко
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