«Продажні кінчені тварі», - Ляшко про трьох луцьких депутатів

Олег Ляшко різко висловився в бік депутатів Луцької міської ради Костянтина Петрочука, Сергія Були та Аркадія Соломатіна.



Нагадаємо, у березні після того як луцькі радикали в березні 2017 року приєдналися до «укропівської» більшості керівник партії Олег Ляшко вигнав їх з лав радикалів.



Проте лише через рік фракція "радикалів" у міській раді



"Продажні кінчені тварі, які купилися на 30 срібляків від Палиці", - прокоментував допис Лапіна Олег Ляшко.



А його однопартієць Андрій Лозовий лаконічно написав: "Тушки".

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