«Продажні кінчені тварі», - Ляшко про трьох луцьких депутатів
Сьогодні, 15:25
Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко різко висловився в бік депутатів Луцької міської ради Костянтина Петрочука, Сергія Були та Аркадія Соломатіна.
Нагадаємо, у березні після того як луцькі радикали в березні 2017 року приєдналися до «укропівської» більшості керівник партії Олег Ляшко вигнав їх з лав радикалів.
Проте лише через рік фракція "радикалів" у міській раді припинила існування. Про цю подію в Facebook написав народний депутат Ігор Лапін.
"Продажні кінчені тварі, які купилися на 30 срібляків від Палиці", - прокоментував допис Лапіна Олег Ляшко.
А його однопартієць Андрій Лозовий лаконічно написав: "Тушки".
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Нагадаємо, у березні після того як луцькі радикали в березні 2017 року приєдналися до «укропівської» більшості керівник партії Олег Ляшко вигнав їх з лав радикалів.
Проте лише через рік фракція "радикалів" у міській раді припинила існування. Про цю подію в Facebook написав народний депутат Ігор Лапін.
"Продажні кінчені тварі, які купилися на 30 срібляків від Палиці", - прокоментував допис Лапіна Олег Ляшко.
А його однопартієць Андрій Лозовий лаконічно написав: "Тушки".
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