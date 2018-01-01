В офісі «на зарядці» спалахнув ноутбук, згорів весь поверх. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
У Британському місті Летчуерт згорів офіс через ноутбук, який залишили заряджатись на ніч.
Про це повідомляє New York Post, – пише ТСН.
Стів Паффет, власник злощасного ноутбука, розказав, що вдень сидів на цьому ж місці. На його думку, якби він був поруч, коли прилад зайнявся, то міг би залишитись без обличчя або померти.
Також він розповів, що серед ночі прокинувся від сигналу тривоги через пожежу в офісі. Він зателефонував до екстрених служб і побіг на роботу гасити вогонь. Коли пожежники приїхали, полум’я вже наробило багато шкоди. Перший поверх був зруйнований, увесь інвентар списали. Сама будівля була повністю в диму і брудна.
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Про це повідомляє New York Post, – пише ТСН.
Стів Паффет, власник злощасного ноутбука, розказав, що вдень сидів на цьому ж місці. На його думку, якби він був поруч, коли прилад зайнявся, то міг би залишитись без обличчя або померти.
Також він розповів, що серед ночі прокинувся від сигналу тривоги через пожежу в офісі. Він зателефонував до екстрених служб і побіг на роботу гасити вогонь. Коли пожежники приїхали, полум’я вже наробило багато шкоди. Перший поверх був зруйнований, увесь інвентар списали. Сама будівля була повністю в диму і брудна.
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