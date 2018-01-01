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На Світязі проведуть етап кубка України зі стронгмену

На Світязі проведуть етап кубка України зі стронгмену
На Світязі влітку планують провести етап кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup».

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив представник Федерації стронгмену України Валерій Пельц.

«Відвідав Світязь, де було досягнуто домовленості про проведення Етапу кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup», який відбудеться в середині липня на центральному пляжі села Світязь, - йдеться у повідомленні.

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Теги: Світязь, спорт, змагання, Світязь strongman cup
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Коментарі 1
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Дуже слушно, що завчасно попередили. Починаємо смажити пончики ! Бо хлопці натаскаються заліза - апетит вовчий нагуляють !
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