На Світязі проведуть етап кубка України зі стронгмену
Сьогодні, 15:51
На Світязі влітку планують провести етап кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup».
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив представник Федерації стронгмену України Валерій Пельц.
«Відвідав Світязь, де було досягнуто домовленості про проведення Етапу кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup», який відбудеться в середині липня на центральному пляжі села Світязь, - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив представник Федерації стронгмену України Валерій Пельц.
«Відвідав Світязь, де було досягнуто домовленості про проведення Етапу кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup», який відбудеться в середині липня на центральному пляжі села Світязь, - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Дуже слушно, що завчасно попередили. Починаємо смажити пончики ! Бо хлопці натаскаються заліза - апетит вовчий нагуляють !
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