На Світязі проведуть етап кубка України зі стронгмену





Про це Валерій Пельц.



«Відвідав Світязь, де було досягнуто домовленості про проведення Етапу кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup», який відбудеться в середині липня на центральному пляжі села Світязь, - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Світязі влітку планують провести етап кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup».Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив представник Федерації стронгмену України«Відвідав Світязь, де було досягнуто домовленості про проведення Етапу кубка України зі стронгмену «Світязь strongman cup», який відбудеться в середині липня на центральному пляжі села Світязь, - йдеться у повідомленні.

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