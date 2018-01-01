Обласну спортивну школу звільнили від «комунальної» сплати

Обласну дитячо-юнацьку спортивну школу, яка розміщена у Луцьку, звільнили від оплати за комунальні послуги під час проведення тренувань у спортзалах міських шкіл. Не сплачуватимуть за ці послуги й батьки дітей дошкільнят, які відвідують у садочках гуртки.Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 28 березня.У пояснювальній записці повідомляли, що до міськради звернувся директор ОДЮСШ. У гуртках тут діти займаються безкоштовно. Тож він прохав про звільнення від сплати за комунальні послуги під час проведення навчально-тренувальних занять у спортивних залах закладів загальної середньої освіти міста згідно із погодженими графіками.За словами очільниці управління освіти Луцькради, вихованці школи мають значні спортивні здобутки та перше місце у заліку на обласній спартакіаді. Тому треба підтримати школу.Зрештою, депутати підтримали пропозицію.Окрім того, іншим рішенням депутати звільнили від оплати за комунальні послуги в закладах дошкільної освіти міста батьків, діти яких отримують додаткові освітні послуги – заняття гуртків хореографії, англійської тощо.