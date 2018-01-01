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Обласну спортивну школу звільнили від «комунальної» сплати

Обласну спортивну школу звільнили від «комунальної» сплати
Обласну дитячо-юнацьку спортивну школу, яка розміщена у Луцьку, звільнили від оплати за комунальні послуги під час проведення тренувань у спортзалах міських шкіл. Не сплачуватимуть за ці послуги й батьки дітей дошкільнят, які відвідують у садочках гуртки.

Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцькради 28 березня.

У пояснювальній записці повідомляли, що до міськради звернувся директор ОДЮСШ. У гуртках тут діти займаються безкоштовно. Тож він прохав про звільнення від сплати за комунальні послуги під час проведення навчально-тренувальних занять у спортивних залах закладів загальної середньої освіти міста згідно із погодженими графіками.

За словами очільниці управління освіти Луцькради Зіновії Лещенко, вихованці школи мають значні спортивні здобутки та перше місце у заліку на обласній спартакіаді. Тому треба підтримати школу.

Зрештою, депутати підтримали пропозицію.

Окрім того, іншим рішенням депутати звільнили від оплати за комунальні послуги в закладах дошкільної освіти міста батьків, діти яких отримують додаткові освітні послуги – заняття гуртків хореографії, англійської тощо.

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Теги: комунальна сплата, школа, спортивна школа
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