У неділю в «ПортCity» – великодні майстер-класи





З нагоди свята Великодня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» підготували чимало цікавого. Зокрема у неділю відбудуться майстер-класи для дітей. Під час майстерок вони навчаться писанкарству, паперовій пластиці та багато іншого.



Майстрині використовуватимуть як традиційні техніки й матеріали, так і сучасні. Розпочнуться майстер-класи о 13 годині 1 квітня на першому поверсі «ПортCity».



Вхід – вільний.





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