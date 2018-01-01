У неділю в «ПортCity» – великодні майстер-класи
Сьогодні, 17:57
Дітей запрошують на розпис писанок та виготовлення святкового декору у торгово-розважальний центр «ПортCity». Майстерки відбудуться 1 квітня на першому поверсі ТРЦ.
З нагоди свята Великодня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» підготували чимало цікавого. Зокрема у неділю відбудуться майстер-класи для дітей. Під час майстерок вони навчаться писанкарству, паперовій пластиці та багато іншого.
Майстрині використовуватимуть як традиційні техніки й матеріали, так і сучасні. Розпочнуться майстер-класи о 13 годині 1 квітня на першому поверсі «ПортCity».
Вхід – вільний.
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З нагоди свята Великодня у торгово-розважальному центрі «ПортCity» підготували чимало цікавого. Зокрема у неділю відбудуться майстер-класи для дітей. Під час майстерок вони навчаться писанкарству, паперовій пластиці та багато іншого.
Майстрині використовуватимуть як традиційні техніки й матеріали, так і сучасні. Розпочнуться майстер-класи о 13 годині 1 квітня на першому поверсі «ПортCity».
Вхід – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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