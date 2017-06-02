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Повідомили, скільки коштів треба на програму співфінансування житла для атовців

Повідомили, скільки коштів треба на програму співфінансування житла для атовців
На реалізацію програми з купівлі житла для луцьких атовців на умовах співфінансування, яку ще називають «програма 50 на 50», протягом 2017-2019 років необхідно 121,5 млн грн.

Про це йдеться у новій редакції тексту програми, який затвердили під час сесії Луцькради 27 березня.

Внесення змін до програми зумовлене набранням чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 19 грудня 2017 року № 2249-VIII. Йдеться про заміну у тексті Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” слів “інвалід” та “інвалід війни” в усіх відмінках і числах на слова “особа з інвалідністю” та “особа з інвалідністю внаслідок війни” у відповідному відмінку і числі тощо. Тому цим проектом аналогічні правки внесли і в програму.

У паспорті програми вказано, що із загальної суми 31,5 млн грн становлять кошти міського бюджету, а ще 90 млн - кошти інших джерел, не заборонених законодавством. У 2017 році сума йдеться про 33,5 млн грн, із яких - 9,5 млн із міського бюджету. У 2018 році обсяг фінансування – 44 млн грн, із яких 11 млн – із міського бюджету. У 2019 році йдеться про аналогічні 44 та 11 млн відповідно.

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Теги: житло, АТО
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