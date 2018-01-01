Помер «голос» «Бременських музикантів» Олег Анофрієв

Олег Анофрієв.



Про втрату на своїй сторінці в Instagram повідомив Олександр Олешко, – пише



«Щойно не стало Олега Анофрієва... Голос нашого дитинства, дорогий і улюблений наш артисте, чолов'яга. Дякую, що обдарували мене спілкуванням і дружбою. Царство небесне», – написав Олешко.



Радянський актор театру та кіно Олег Анофрієв зіграв більше ніж у 60 фільмах, щоправда, в епізодичних ролях. Набагато більше Анофрієв любив співати. Він володів голосом у чотири октави.



Саме голосом Анофрієва у мультфільмі «Бременські музиканти» розмовляють та співають чи не всі головні герої – актор був і за Отаманшу, і за Короля, Розбійників, Кота, Півня і Трубадура. Також його голосом заспівали і Левеня і Черепаха у мультфільмі «Як левеня та Черепаха пісню співали».



А скільки дітей засинало під його «Спят усталые грушки». У нього добре виходили не лише «дитячі пісні» – в заголовній пісні «Землі Санникова» в головній пісні також лунає його голос.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Москві на 88-му році пішов з життя актор та співакПро втрату на своїй сторінці в Instagram повідомив, – пише ТСН «Щойно не стало Олега Анофрієва... Голос нашого дитинства, дорогий і улюблений наш артисте, чолов'яга. Дякую, що обдарували мене спілкуванням і дружбою. Царство небесне», – написав Олешко.Радянський актор театру та кіно Олег Анофрієв зіграв більше ніж у 60 фільмах, щоправда, в епізодичних ролях. Набагато більше Анофрієв любив співати. Він володів голосом у чотири октави.Саме голосом Анофрієва у мультфільмі «Бременські музиканти» розмовляють та співають чи не всі головні герої – актор був і за Отаманшу, і за Короля, Розбійників, Кота, Півня і Трубадура. Також його голосом заспівали і Левеня і Черепаха у мультфільмі «Як левеня та Черепаха пісню співали».А скільки дітей засинало під його «Спят усталые грушки». У нього добре виходили не лише «дитячі пісні» – в заголовній пісні «Землі Санникова» в головній пісні також лунає його голос.

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