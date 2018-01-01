Помер «голос» «Бременських музикантів» Олег Анофрієв
Сьогодні, 16:20
У Москві на 88-му році пішов з життя актор та співак Олег Анофрієв.
Про втрату на своїй сторінці в Instagram повідомив Олександр Олешко, – пише ТСН.
«Щойно не стало Олега Анофрієва... Голос нашого дитинства, дорогий і улюблений наш артисте, чолов'яга. Дякую, що обдарували мене спілкуванням і дружбою. Царство небесне», – написав Олешко.
Радянський актор театру та кіно Олег Анофрієв зіграв більше ніж у 60 фільмах, щоправда, в епізодичних ролях. Набагато більше Анофрієв любив співати. Він володів голосом у чотири октави.
Саме голосом Анофрієва у мультфільмі «Бременські музиканти» розмовляють та співають чи не всі головні герої – актор був і за Отаманшу, і за Короля, Розбійників, Кота, Півня і Трубадура. Також його голосом заспівали і Левеня і Черепаха у мультфільмі «Як левеня та Черепаха пісню співали».
А скільки дітей засинало під його «Спят усталые грушки». У нього добре виходили не лише «дитячі пісні» – в заголовній пісні «Землі Санникова» в головній пісні також лунає його голос.
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Про втрату на своїй сторінці в Instagram повідомив Олександр Олешко, – пише ТСН.
«Щойно не стало Олега Анофрієва... Голос нашого дитинства, дорогий і улюблений наш артисте, чолов'яга. Дякую, що обдарували мене спілкуванням і дружбою. Царство небесне», – написав Олешко.
Радянський актор театру та кіно Олег Анофрієв зіграв більше ніж у 60 фільмах, щоправда, в епізодичних ролях. Набагато більше Анофрієв любив співати. Він володів голосом у чотири октави.
Саме голосом Анофрієва у мультфільмі «Бременські музиканти» розмовляють та співають чи не всі головні герої – актор був і за Отаманшу, і за Короля, Розбійників, Кота, Півня і Трубадура. Також його голосом заспівали і Левеня і Черепаха у мультфільмі «Як левеня та Черепаха пісню співали».
А скільки дітей засинало під його «Спят усталые грушки». У нього добре виходили не лише «дитячі пісні» – в заголовній пісні «Землі Санникова» в головній пісні також лунає його голос.
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Коментарі 1
Жаль! Платівки з його голосом я слухав усе своє дитинство!
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