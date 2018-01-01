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Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і ВАЗ. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і ВАЗ. ФОТО
У Луцьку біля торгівельного центру сталась аварія, у якій зіткнулось два автомобілі.

Інцидент трапився 28 березня на вулиці Ковельській, напроти повороту на вулицю Червоного Хреста. Автомобіль Mercedes протаранив легковик ВАЗ 2170, - пише Район.Луцьк.

За словами очевидців, «Лада» рухалась Ковельською з боку спирто-горілчаного комбінату, а потім здійснила поворот до парковки біля гуртівні «Пакко». Під час маневру у легковика на значній швидкості врізався Mercedes, який їхав тією ж вулицею у протилежному напрямку.

Від удару у праву задню частину, ВАЗ розвернуло поперек дороги, автівка «згубила» заднє ліве колесо. У Mercedes - пошкоджена передня частина: відірваний бампер, деформовані кришка капоту і праве переднє крило.

На місці інциденту працюювали інспектори патрульної поліції. За попередньою інформацією, автопригода обійшлась без потерпілих.

Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і ВАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і ВАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і ВАЗ. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і ВАЗ. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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