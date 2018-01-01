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«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку

«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» безкоштовно передало комунальному підприємству «Парки та сквери міста Луцька» ЗІЛ 1998 року випуску.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.

ЗІЛ 130 ВС-22 перебував на балансі «Луцькводоканалу», однак у діяльності підприємства не використовувався. Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Луцька» збільшило об’єми робіт з обрізки та підрізки дерев, а також робіт, пов’язаних з благоустроєм міста та звернулось про передачу на баланс підприємства вказаного транспортного засобу.

Відтак, депутати дали згоду на безоплатну передачу машини від одних комунальників до інших.

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Теги: комунальники, авто
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Коментарі 1
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Треба було купити вантажівку у Швейцарії. І доставити разом з тролейбусами.
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