«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку
Сьогодні, 17:01
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» безкоштовно передало комунальному підприємству «Парки та сквери міста Луцька» ЗІЛ 1998 року випуску.
Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.
ЗІЛ 130 ВС-22 перебував на балансі «Луцькводоканалу», однак у діяльності підприємства не використовувався. Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Луцька» збільшило об’єми робіт з обрізки та підрізки дерев, а також робіт, пов’язаних з благоустроєм міста та звернулось про передачу на баланс підприємства вказаного транспортного засобу.
Відтак, депутати дали згоду на безоплатну передачу машини від одних комунальників до інших.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.
ЗІЛ 130 ВС-22 перебував на балансі «Луцькводоканалу», однак у діяльності підприємства не використовувався. Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Луцька» збільшило об’єми робіт з обрізки та підрізки дерев, а також робіт, пов’язаних з благоустроєм міста та звернулось про передачу на баланс підприємства вказаного транспортного засобу.
Відтак, депутати дали згоду на безоплатну передачу машини від одних комунальників до інших.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Треба було купити вантажівку у Швейцарії. І доставити разом з тролейбусами.
Останні новини
Українцям планують збільшити тривалість робочого дня
Сьогодні, 17:27
«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку
Сьогодні, 17:01
Нова масштабна пожежа у Росії: горить автосалон. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку серед вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:39
Медіа