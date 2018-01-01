«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку

Комунальне підприємство «Луцькводоканал» безкоштовно передало комунальному підприємству «Парки та сквери міста Луцька» ЗІЛ 1998 року випуску.Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.ЗІЛ 130 ВС-22 перебував на балансі «Луцькводоканалу», однак у діяльності підприємства не використовувався. Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Луцька» збільшило об’єми робіт з обрізки та підрізки дерев, а також робіт, пов’язаних з благоустроєм міста та звернулось про передачу на баланс підприємства вказаного транспортного засобу.Відтак, депутати дали згоду на безоплатну передачу машини від одних комунальників до інших.