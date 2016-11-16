вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення

У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення
Депутати Луцькради встановили пільгову оплату за приміщення для громадської організації людей з інвалідністю зору «Генерація успішної дії» – вона становитиме 1 гривню.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.

Як розповіла начальник відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко, приміщення, яким користується організація, розташоване у Луцьку на вулиці Бенделіані, 7. Відповідно до рішення, організації надали пільги на оренду, згідно із якими протягом 3 років вона сплачуватиме за оренду 1 гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, майно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку серед вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:39
Луцьке підприємство списало автівки «на брухт»
Сьогодні, 16:35
У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 16:29
У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині
Сьогодні, 16:21
Помер «голос» «Бременських музикантів» Олег Анофрієв
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Волині з молотка пішло нічийне майно на півмільйона На Волині з молотка пішло нічийне майно на півмільйона
16 листопад, 2016, 11:21
Романюк – серед найбагатших мерів України Романюк – серед найбагатших мерів України
04 листопад, 2016, 14:26
«Наявність будь-якого майна, в тому числі квартири, машини, земельних паїв, не впливає на отримання субсидії», - Гройсман «Наявність будь-якого майна, в тому числі квартири, машини, земельних паїв, не впливає на отримання субсидії», - Гройсман
07 серпень, 2016, 04:16
Державні дачі Ющенка та Януковича продадуть Державні дачі Ющенка та Януковича продадуть
14 квітень, 2014, 21:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8