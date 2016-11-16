У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення





Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.



Як розповіла начальник відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко, приміщення, яким користується організація, розташоване у Луцьку на вулиці Бенделіані, 7. Відповідно до рішення, організації надали пільги на оренду, згідно із якими протягом 3 років вона сплачуватиме за оренду 1 гривню.

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