У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 16:29
Депутати Луцькради встановили пільгову оплату за приміщення для громадської організації людей з інвалідністю зору «Генерація успішної дії» – вона становитиме 1 гривню.
Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.
Як розповіла начальник відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко, приміщення, яким користується організація, розташоване у Луцьку на вулиці Бенделіані, 7. Відповідно до рішення, організації надали пільги на оренду, згідно із якими протягом 3 років вона сплачуватиме за оренду 1 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.
Як розповіла начальник відділу управління майном комунальної власності міськради Алла Грабко, приміщення, яким користується організація, розташоване у Луцьку на вулиці Бенделіані, 7. Відповідно до рішення, організації надали пільги на оренду, згідно із якими протягом 3 років вона сплачуватиме за оренду 1 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку серед вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:39
Луцьке підприємство списало автівки «на брухт»
Сьогодні, 16:35
У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 16:29
У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині
Сьогодні, 16:21
Помер «голос» «Бременських музикантів» Олег Анофрієв
Сьогодні, 16:20
Медіа