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Минулого року у Луцьку розшукали 64 зниклі дитини

Минулого року у Луцьку розшукали 64 зниклі дитини
Протягом 2017 року працівники сектору ювенальної превенції у Луцьку розшукали 64 неповнолітніх особи, які самовільно залишили домівку.

Про це йдеться в інформації про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за 2017 рік, яку подали правоохоронці на сесію Луцькради.

Так, зокрема, зазначають, що інспектори з ювенальної превенції у 2017 році розкрили 23 кримінальні правопорушення, а на профілактичний облік поставили 22 неповнолітніх. Із них 21 взяли на облік за скоєння «криміналу», і ще одну особу, звільнену зі місць позбавлення волі.

Окрім того, за 2017 рік працівники сектору розшукали 64 неповнолітніх осіб, які самовільно залишили домівку.

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Теги: поліція, розшук людей
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