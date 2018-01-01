Минулого року у Луцьку розшукали 64 зниклі дитини

Протягом 2017 року працівники сектору ювенальної превенції у Луцьку розшукали 64 неповнолітніх особи, які самовільно залишили домівку.Про це йдеться в інформації про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті Луцьку за 2017 рік, яку подали правоохоронці на сесію Луцькради.Так, зокрема, зазначають, що інспектори з ювенальної превенції у 2017 році розкрили 23 кримінальні правопорушення, а на профілактичний облік поставили 22 неповнолітніх. Із них 21 взяли на облік за скоєння «криміналу», і ще одну особу, звільнену зі місць позбавлення волі.Окрім того, за 2017 рік працівники сектору розшукали 64 неповнолітніх осіб, які самовільно залишили домівку.