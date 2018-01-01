Луцьке підприємство списало автівки «на брухт»

Комунальне підприємство «Луцькспецкомунатранс» здасть на металобрухт старі автомобілі, які перебували на балансі комунальників, проте вже були непридатними до експлуатації.Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 березня.Так, підприємство надало документи на списання шляхом ліквідації основних засобів, що перебувають у неробочому стані та потребують значного відновлення. Йдеться про ЗІЛ-431412 1993 року випуску, ЗІЛ-431412 1991 року випуску, МАЗ 53371 1992 року випуску, КАМАЗ-5410 1990 року випуску, навантажувач ПСА 1992 року впуску та автомобіль ЗІЛ-130 1991 року випуску.Через тривалий термін експлуатації машин, непридатність до використання їх у нинішньому стані, а також те, що відновлювальний ремонт із заміною ряду складових частин є економічно недоцільним, спеціальна комісія рекомендувала директору комунального підприємства списати ці транспортні засоби. Зробити це радили шляхом ліквідації - організувати здачу металобрухту та провести утилізацію.Все, що можна, використають для ремонту інших автомобілів використають. Однак решту здадуть на метлобрухт, а кошти зарахують на рахунок підприємства.