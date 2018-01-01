вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьке підприємство списало автівки «на брухт»

Луцьке підприємство списало автівки «на брухт»
Комунальне підприємство «Луцькспецкомунатранс» здасть на металобрухт старі автомобілі, які перебували на балансі комунальників, проте вже були непридатними до експлуатації.

Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 березня.

Так, підприємство надало документи на списання шляхом ліквідації основних засобів, що перебувають у неробочому стані та потребують значного відновлення. Йдеться про ЗІЛ-431412 1993 року випуску, ЗІЛ-431412 1991 року випуску, МАЗ 53371 1992 року випуску, КАМАЗ-5410 1990 року випуску, навантажувач ПСА 1992 року впуску та автомобіль ЗІЛ-130 1991 року випуску.

Через тривалий термін експлуатації машин, непридатність до використання їх у нинішньому стані, а також те, що відновлювальний ремонт із заміною ряду складових частин є економічно недоцільним, спеціальна комісія рекомендувала директору комунального підприємства списати ці транспортні засоби. Зробити це радили шляхом ліквідації - організувати здачу металобрухту та провести утилізацію.

Все, що можна, використають для ремонту інших автомобілів використають. Однак решту здадуть на метлобрухт, а кошти зарахують на рахунок підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькспецкомунатранс, брухт, комунальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нова масштабна пожежа у Росії: горить автосалон. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку серед вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:39
Луцьке підприємство списало автівки «на брухт»
Сьогодні, 16:35
У Луцьку громадській організації дали пільги на оренду приміщення
Сьогодні, 16:29
У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку «Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку
Сьогодні, 17:01
На Волині засніжені вулиці розчищають безробітні На Волині засніжені вулиці розчищають безробітні
22 березень, 15:39
Ковель: виділять кошти з резервного фонду, аби прибрати сміття з вулиць Ковель: виділять кошти з резервного фонду, аби прибрати сміття з вулиць
15 березень, 10:29
Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води Один з мікрорайонів Луцька вночі залишиться без води
13 березень, 17:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8