У Луцьку серед вулиці затримали чоловіка з наркотиками

Посеред дня в Луцьку оперативники вилучили у 23-річного жителя Горохівського району згорток з білим порошком, який подібний на амфетамін.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Підозрілу речовину вилучили на вулиці Данила Галицького, під час поверхневого огляду волинянина. Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавленя волі. Досудове розслідування триває.