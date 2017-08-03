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Нова масштабна пожежа у Росії: горить автосалон. ФОТО. ВІДЕО

Нова масштабна пожежа у Росії: горить автосалон. ФОТО. ВІДЕО
У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в автосалоні Hyundai на вулиці Савушкіна. Даних про постраждалих поки немає.

Пожежники гасять вогонь, - повідомляє Обозреватель з посиланням на "Лентач" в Telegram.

Пожежі вже присвоїли підвищений рівень складності. Як повідомляє "Фонтанка" з посиланням на прес-службу МНС, площа пожежі займає 50 квадратних метрів. Є інформація, що з палаючого автосалону евакуйовані 100 людей. Вогонь вже перекинувся на припарковані машини. Очевидці кажуть, що сигналізації не було. За словами свідків загорівся кузовний цех - спалахнули лакофарбові матеріали.


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Теги: пожежа, Росія, автосалон
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