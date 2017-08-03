Нова масштабна пожежа у Росії: горить автосалон. ФОТО. ВІДЕО





Пожежники гасять вогонь, - повідомляє



Пожежі вже присвоїли підвищений рівень складності. Як повідомляє "Фонтанка" з посиланням на прес-службу МНС, площа пожежі займає 50 квадратних метрів. Є інформація, що з палаючого автосалону евакуйовані 100 людей. Вогонь вже перекинувся на припарковані машини. Очевидці кажуть, що сигналізації не було. За словами свідків загорівся кузовний цех - спалахнули лакофарбові матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в автосалоні Hyundai на вулиці Савушкіна. Даних про постраждалих поки немає.Пожежники гасять вогонь, - повідомляє Обозреватель з посиланням на "Лентач" в Telegram.Пожежі вже присвоїли підвищений рівень складності. Як повідомляє "Фонтанка" з посиланням на прес-службу МНС, площа пожежі займає 50 квадратних метрів. Є інформація, що з палаючого автосалону евакуйовані 100 людей. Вогонь вже перекинувся на припарковані машини. Очевидці кажуть, що сигналізації не було. За словами свідків загорівся кузовний цех - спалахнули лакофарбові матеріали.

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