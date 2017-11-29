У Луцьку за мільйони продали землю для млина і макаронної фабрики





Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.



«Міленіуму» продали землю несільськогосподарського призначення комунальної власності вулиці Ранковій, 26, площею 2,7229 га для обслуговування макаронної фабрики та млина.



«Земельна ділянка знаходиться під об'єктами нерухомого майна», - повідомила заступник начальника земельного управління Тетяна Лихограй. Нараз фірма вже заплатила понад 1,9 мільйона гривень авансу.



Загальну ціну продажу визначили відповідно до звіту про експертну грошову від 21 серпня 2017 року, в сумі 5 млн 503 тис 494 грн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Товариству з обмеженою відповідальністю «Міленіум» продали земельну ділянку площею понад 2,7 га для обслуговування макаронної фабрики та млина.Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.«Міленіуму» продали землю несільськогосподарського призначення комунальної власності вулиці Ранковій, 26, площею 2,7229 га для обслуговування макаронної фабрики та млина.«Земельна ділянка знаходиться під об'єктами нерухомого майна», - повідомила заступник начальника земельного управлінняНараз фірма вже заплатила понад 1,9 мільйона гривень авансу.Загальну ціну продажу визначили відповідно до звіту про експертну грошову від 21 серпня 2017 року, в сумі 5 млн 503 тис 494 грн.

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