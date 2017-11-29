вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку за мільйони продали землю для млина і макаронної фабрики

У Луцьку за мільйони продали землю для млина і макаронної фабрики
Товариству з обмеженою відповідальністю «Міленіум» продали земельну ділянку площею понад 2,7 га для обслуговування макаронної фабрики та млина.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 28 березня.

«Міленіуму» продали землю несільськогосподарського призначення комунальної власності вулиці Ранковій, 26, площею 2,7229 га для обслуговування макаронної фабрики та млина.

«Земельна ділянка знаходиться під об'єктами нерухомого майна», - повідомила заступник начальника земельного управління Тетяна Лихограй. Нараз фірма вже заплатила понад 1,9 мільйона гривень авансу.

Загальну ціну продажу визначили відповідно до звіту про експертну грошову від 21 серпня 2017 року, в сумі 5 млн 503 тис 494 грн.

У Луцьку за мільйони продали землю для млина і макаронної фабрики


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: земля, Луцьк, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А була з поліщуком і пустоцвітом коли заплатять за вкрадену землю?
Відповісти
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Наливайченко у Дніпрі зустрівся з молоддю*
Сьогодні, 17:48
У Луцьку за мільйони продали землю для млина і макаронної фабрики
Сьогодні, 17:28
Українцям планують збільшити тривалість робочого дня
Сьогодні, 17:27
«Луцькводоканал» подарував луцьким паркам вантажівку
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
15 березень, 11:45
У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю
13 березень, 12:49
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці «Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
25 лютий, 13:18
Скандальне земельне питання зняли з порядку денного Луцькради Скандальне земельне питання зняли з порядку денного Луцькради
29 листопад, 2017, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8