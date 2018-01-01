Наливайченко у Дніпрі зустрівся з молоддю*

Як підняти українську економіку, подолати корупцію і покращити екологію в державі.Відповідь на питання студенти Дніпра шукали разом із лідером Руху «Справедливість», - повідомили у прес-службі Руху.«Студентів турбували питання розвитку, питання життя на власній землі, перспективи роботи і гідне ставлення до свого життя. Молоді люди сьогодні навіть не порушували особистих питань. Це - більш чисте і вільне покоління, їх цікавить боротьба з корупцією, якість доріг», - коментує зустріч Наливайченко.Політик переконаний: в країні має бути нульова толерантність до корупції і прозора економічна політика. А головне – змін має прагнути все суспільство, особливо – молодь.«Задоволений, що почув позицію Валентина Олександровича стосовно того, що молодь повинна бути залучена до усіх ключових процесів і треба об”єднуватися з іншими політичними організаціями та рухами заради лобіювання тих чи інших питань», - розповів журналістам заступник голови громадської організації «Молодь Дніпра» Дмитро Твердохліб.Валентин Наливайчеко закликав студентів не бути байдужими й почати зміни з себе. Лише тоді Україна стане країною, в якій захоче жити молодь.