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Наливайченко у Дніпрі зустрівся з молоддю*

Наливайченко у Дніпрі зустрівся з молоддю*
Як підняти українську економіку, подолати корупцію і покращити екологію в державі.

Відповідь на питання студенти Дніпра шукали разом із лідером Руху «Справедливість» Валентином Наливайченком, - повідомили у прес-службі Руху.

«Студентів турбували питання розвитку, питання життя на власній землі, перспективи роботи і гідне ставлення до свого життя. Молоді люди сьогодні навіть не порушували особистих питань. Це - більш чисте і вільне покоління, їх цікавить боротьба з корупцією, якість доріг», - коментує зустріч Наливайченко.

Політик переконаний: в країні має бути нульова толерантність до корупції і прозора економічна політика. А головне – змін має прагнути все суспільство, особливо – молодь.

«Задоволений, що почув позицію Валентина Олександровича стосовно того, що молодь повинна бути залучена до усіх ключових процесів і треба об”єднуватися з іншими політичними організаціями та рухами заради лобіювання тих чи інших питань», - розповів журналістам заступник голови громадської організації «Молодь Дніпра» Дмитро Твердохліб.

Валентин Наливайчеко закликав студентів не бути байдужими й почати зміни з себе. Лише тоді Україна стане країною, в якій захоче жити молодь.



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Теги: Валентин Наливайченко, реклама
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