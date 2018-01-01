Наливайченко у Дніпрі зустрівся з молоддю*
Сьогодні, 17:48
Як підняти українську економіку, подолати корупцію і покращити екологію в державі.
Відповідь на питання студенти Дніпра шукали разом із лідером Руху «Справедливість» Валентином Наливайченком, - повідомили у прес-службі Руху.
«Студентів турбували питання розвитку, питання життя на власній землі, перспективи роботи і гідне ставлення до свого життя. Молоді люди сьогодні навіть не порушували особистих питань. Це - більш чисте і вільне покоління, їх цікавить боротьба з корупцією, якість доріг», - коментує зустріч Наливайченко.
Політик переконаний: в країні має бути нульова толерантність до корупції і прозора економічна політика. А головне – змін має прагнути все суспільство, особливо – молодь.
«Задоволений, що почув позицію Валентина Олександровича стосовно того, що молодь повинна бути залучена до усіх ключових процесів і треба об”єднуватися з іншими політичними організаціями та рухами заради лобіювання тих чи інших питань», - розповів журналістам заступник голови громадської організації «Молодь Дніпра» Дмитро Твердохліб.
Валентин Наливайчеко закликав студентів не бути байдужими й почати зміни з себе. Лише тоді Україна стане країною, в якій захоче жити молодь.
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Відповідь на питання студенти Дніпра шукали разом із лідером Руху «Справедливість» Валентином Наливайченком, - повідомили у прес-службі Руху.
«Студентів турбували питання розвитку, питання життя на власній землі, перспективи роботи і гідне ставлення до свого життя. Молоді люди сьогодні навіть не порушували особистих питань. Це - більш чисте і вільне покоління, їх цікавить боротьба з корупцією, якість доріг», - коментує зустріч Наливайченко.
Політик переконаний: в країні має бути нульова толерантність до корупції і прозора економічна політика. А головне – змін має прагнути все суспільство, особливо – молодь.
«Задоволений, що почув позицію Валентина Олександровича стосовно того, що молодь повинна бути залучена до усіх ключових процесів і треба об”єднуватися з іншими політичними організаціями та рухами заради лобіювання тих чи інших питань», - розповів журналістам заступник голови громадської організації «Молодь Дніпра» Дмитро Твердохліб.
Валентин Наливайчеко закликав студентів не бути байдужими й почати зміни з себе. Лише тоді Україна стане країною, в якій захоче жити молодь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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