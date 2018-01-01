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«Волинь» програла «Черкаському Дніпру»

«Волинь» програла «Черкаському Дніпру»
У 23-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги луцька «Волинь» на виїзді програла «Черкаському Дніпру».

Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.

Початок гри вийшов шокуючим для підопічних Віктора Богатиря: помилки нашого захисту призвели до швидких голів Романа Локтіонова та Максима Зеленевича. Після такого удару «червоно-білим» оговтатися було важко.

Гравці «Волині» старалися контролювати м’яч та заробляли багато стандартних положень, однак вилазки суперників були більш небезпечними (у одному із моментів Віталія Неділька та нашу команду від пропущеного гола врятувала поперечина), а рахунок до перерви так і не змінився.

У «антракті» Віктор Богатир спробував освіжити гру, випустивши Сіаваша та Яковлєва. Це трансформувалося у дві жовті картки для суперників та декілька небезпечних стандартів, які лучани не реалізували. Важке поле не давало розвернутися нашим футболістам та показувати конструктив у атакувальних діях, тож до завершення ігрового часу «Волині» вдалося лише «розмочити» рахунок – голом у другому матчі поспіль відзначився Андрій Яковлєв.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів поля – 2:1.


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Теги: футбол, Волинь
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Коментарі 1
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Богатирь ето физрук , вигнати поки не пизно
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