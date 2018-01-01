«Волинь» програла «Черкаському Дніпру»

У 23-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги луцька «Волинь» на виїзді програла «Черкаському Дніпру».Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.Початок гри вийшов шокуючим для підопічних: помилки нашого захисту призвели до швидких голівта. Після такого удару «червоно-білим» оговтатися було важко.Гравці «Волині» старалися контролювати м’яч та заробляли багато стандартних положень, однак вилазки суперників були більш небезпечними (у одному із моментівта нашу команду від пропущеного гола врятувала поперечина), а рахунок до перерви так і не змінився.У «антракті» Віктор Богатир спробував освіжити гру, випустившита. Це трансформувалося у дві жовті картки для суперників та декілька небезпечних стандартів, які лучани не реалізували. Важке поле не давало розвернутися нашим футболістам та показувати конструктив у атакувальних діях, тож до завершення ігрового часу «Волині» вдалося лише «розмочити» рахунок – голом у другому матчі поспіль відзначився Андрій Яковлєв.Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів поля – 2:1.