Немає планів робити кадрові зміни, - голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Сьогодні, 21:19
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко каже, що не планує різких кадрових змін у облдержадміністрації.
Про це він говорив у програмі "Точка зору" на 12-му каналі.
Зокрема, голова ОДА розповів, що з чиновниками, які його "не чутимуть", довго не панькатимуться.
"...буде 2-3 наради. Можливо доведеться ще когось з трибуни зняти. А далі все. Не зрозумів? Про що з тобою говорити. Не хочеш, не можеш", - мовив Савченко.
Водночас губернатор зауважив, що різких кадрових змін не планує. Мовляв, все залежить лише від роботи та результатів чиновників.
"Я не вважаю за необхідність міняти людей. Вони все знають і вміють... Немає планів робити кадрові зміни... Залишилися два заступники (Сергій Кошарук і Світлана Мишковець, - ред.), я не вбачаю за необхідне їх міняти. Вони готові зі мною працювати на благо Волині. Але згідно закону вони написали заяви на звільнення", - висловився Олександр Савченко.
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Про це він говорив у програмі "Точка зору" на 12-му каналі.
Зокрема, голова ОДА розповів, що з чиновниками, які його "не чутимуть", довго не панькатимуться.
"...буде 2-3 наради. Можливо доведеться ще когось з трибуни зняти. А далі все. Не зрозумів? Про що з тобою говорити. Не хочеш, не можеш", - мовив Савченко.
Водночас губернатор зауважив, що різких кадрових змін не планує. Мовляв, все залежить лише від роботи та результатів чиновників.
"Я не вважаю за необхідність міняти людей. Вони все знають і вміють... Немає планів робити кадрові зміни... Залишилися два заступники (Сергій Кошарук і Світлана Мишковець, - ред.), я не вбачаю за необхідне їх міняти. Вони готові зі мною працювати на благо Волині. Але згідно закону вони написали заяви на звільнення", - висловився Олександр Савченко.
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