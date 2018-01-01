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Немає планів робити кадрові зміни, - голова Волинської ОДА Олександр Савченко

Немає планів робити кадрові зміни, - голова Волинської ОДА Олександр Савченко
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко каже, що не планує різких кадрових змін у облдержадміністрації.

Про це він говорив у програмі "Точка зору" на 12-му каналі.

Зокрема, голова ОДА розповів, що з чиновниками, які його "не чутимуть", довго не панькатимуться.

"...буде 2-3 наради. Можливо доведеться ще когось з трибуни зняти. А далі все. Не зрозумів? Про що з тобою говорити. Не хочеш, не можеш", - мовив Савченко.

Водночас губернатор зауважив, що різких кадрових змін не планує. Мовляв, все залежить лише від роботи та результатів чиновників.

"Я не вважаю за необхідність міняти людей. Вони все знають і вміють... Немає планів робити кадрові зміни... Залишилися два заступники (Сергій Кошарук і Світлана Мишковець, - ред.), я не вбачаю за необхідне їх міняти. Вони готові зі мною працювати на благо Волині. Але згідно закону вони написали заяви на звільнення", - висловився Олександр Савченко.


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Теги: Олександр Савченко
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