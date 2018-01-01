Волинський депутат задекларував автопарк із майже 30 машин

Віктор Ярема задекларував майже три десятки легкових та вантажних авто, у тому числі, новий BMW X5, земельні ділянки у різних районах Волині, магазини на Світязі та декілька фірм у власності.



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У декларації Віктора Яреми за 2017 рік вказано, що він володіє земельними ділянками площею 0,4 гектара вартістю 20,72 тисячі гривень у селі Тарасове Луцького району, 0,25, 0,6 гектара у селі Грушів Іваничівського району, 0,0245, 0,1015, 0,0949 гектара у Нововолинську, 0,11 гектара у селі Світязь Шацького району, 0,9691, 0,3601 гектара у селі Будятичі Іваничівського району, 0,08 гектара у Горохові, 0,0784 гектара у селі Поромів Іваничівського району,



Також депутат є власником житлового будинку площею 56,1 метра квадратного у Грушеві, магазину площею 108,5 метра квадратного, приміщення та вбиралень площею 78,3 метра квадратного вартістю 50,216 тисячі гривень, нежитлового приміщенням площею 523 метри квадратні та квартири площею 28,5 метра квадратного вартістю 14,551 тисячі гривень у Нововолинську, магазину площею 148 метрів квадратних у селі Поромів, магазину площею 229 метрів квадратних вартістю 13,352 тисячі гривень у Горохові та магазину продтоварів, кафе-бару, аптеки та господарської будівлі площею 279,6 метра квадратного вартістю за останньою оцінкою 323,35 тисячі гривень у селі Світязь.



У спільній власності депутата та його дружини перебуває квартира площею 50 метрів квадратних у Нововолинську. Дружина Мирослава Ярема має у власності ділянки площею 0,2206 гектара у селі Будятичі.



У переліку задекларованих об’єктів незавершеного будівництва – житловий будинок площею 281 метр квадратний та квартира площею 95 метрів квадратних у Нововолинську. Дружина депутата володіє недобудованим магазином-кафе площею 140 метрів квадратних у Будятичах.



Депутат-підприємець декларує довгий перелік автомобілів. Це – дві вантажівки RENAULT KANGOO 2012 року випуску вартістю 62 та 59 тисяч гривень відповідно, легковий автомобіль VOLVO XC90 2011 року випуску вартістю 420 тисяч, ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2012 року випуску вартістю 77 тисяч, УАЗ 39621 2445 1994 року випуску вартістю 12 тисяч, вантажні автомобілі MERCEDES-BENZ 809 1985 року випуску вартістю 33 тисячі, MERCEDES-BENZ 311 2004 року випуску вартістю 57 тисяч, легковий ВАЗ 21070 2004 року випуску вартістю 5,5 тисячі, вантажний ЗАЗ 110557 2006 року випуску вартістю 20 тисяч, вантажний ГАЗ 5327 1990 року випуску вартістю 8 тисяч, легковий ВАЗ 21093 2002 року випуску вартістю 14 тисяч гривень, вантажний MERCEDES-BENZ 609 1995 року випуску вартістю 37 тисяч, вантажний FORD TRANSIT 1999 року випуску вартістю 32,1 тисячі, вантажний MERCEDES-BENZ ATEGO 2001 року випуску вартістю 40 тисяч, легковий SKODA SUPERB 2008 року випуску вартістю 50 тисяч, вантажний FORD TRANSIT 2003 року випуску вартістю 20,3 тисячі, вантажний MERCEDES-BENZ 814D 1992 року випуску вартістю 45 тисяч, вантажний MERCEDES-BENZ 609 1993 року випуску вартістю 30 тисяч, вантажний MERCEDES-BENZ 814 1995 року випуску вартістю 32 тисячі, легковий ВАЗ 21099 2004 року випуск вартістю 19 тисяч, вантажний ГАЗ 33021 2003 року випуску вартістю 13 тисяч, вантажний FORD TRANSIT 1985 року випуску вартістю 10 тисяч, а також з 2017 року легковий BMW X5 2017 року випуску вартістю 1,467 мільйона гривень.



У власності дружини перебувають вантажний ЗАЗ 110557 2006 року випуску вартістю 9 тисяч, вантажний MERCEDES-BENZ 809 1992 року випуску вартістю 30 тисяч, вантажний ЗИЛ 431410 1988 року випуску вартістю 2 тисячі, ЗАЗ LANOS 2012 року випуску вартістю 68 тисяч.



Депутату належить 33 % від загального капіталу ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» (39,6 тисячі гривень у грошовому вираженні), 66,7 % від загального капіталу ТзОВ «Нововолинське ТТІ» (700,035 тисячі), 50 % від загального капіталу ТзОВ «Баярд-Трейд» (100 тисяч), 100 % - ТзОВ «ОП «Бізон» (10 тисяч), а також він має власне фермерське господарство.



ТзОВ «Нововолинське ТТІ» у 2018 році виграло тендер на виготовлення та трансляцію телесюжетів щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та питань життєдіяльності міста Нововолинська на суму 54 тисячі гривень.



Його дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у 2017 році становив 861,617 тисячі гривень (у 2016 році – 974,854 тисячі), дохід дружини – 326,909 тисячі (у 2016 році – 429,344 тисячі), 7 тисяч депутат отримав від надання майна в оренду ПФА «Вестфарм». У 2016 році депутат декларував подарунок у не грошовій формі вартістю 20,72 тисячі гривень та дохід від відчуження рухомого майна у сумі 48 тисяч.



Цікаво, що вже протягом двох років заможний депутат не вказує у декларації жодних грошових активів (готівкових коштів у гривнях чи іноземній валюті).



Дружина депутата декларує 600 тисяч гривень, сплачених в рахунок кредиту ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», отримання кредиту у розмірі 600 тисяч гривень у цьому ж банку. Віктор Ярема отримав кредит у сумі 200 тисяч гривень у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та позику у розмірі 250 тисяч від громадянина Валерія Паляниці.



Також депутат Нововолинської міськради декларує придбання транспортного засобу вартістю 1,467 мільйона гривень, набуття права власності на нерухоме майно (магазин продтоварів, кафе-бар, аптека, господарська будівля).



Декларант вказав, що є керівником МГО «Нововолинське товариство телеглядачів».



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Депутат Нововолинської міськрадизадекларував майже три десятки легкових та вантажних авто, у тому числі, новий BMW X5, земельні ділянки у різних районах Волині, магазини на Світязі та декілька фірм у власності.Про це пишуть Волинські новини У декларації Віктора Яреми за 2017 рік вказано, що він володіє земельними ділянками площею 0,4 гектара вартістю 20,72 тисячі гривень у селі Тарасове Луцького району, 0,25, 0,6 гектара у селі Грушів Іваничівського району, 0,0245, 0,1015, 0,0949 гектара у Нововолинську, 0,11 гектара у селі Світязь Шацького району, 0,9691, 0,3601 гектара у селі Будятичі Іваничівського району, 0,08 гектара у Горохові, 0,0784 гектара у селі Поромів Іваничівського району,Також депутат є власником житлового будинку площею 56,1 метра квадратного у Грушеві, магазину площею 108,5 метра квадратного, приміщення та вбиралень площею 78,3 метра квадратного вартістю 50,216 тисячі гривень, нежитлового приміщенням площею 523 метри квадратні та квартири площею 28,5 метра квадратного вартістю 14,551 тисячі гривень у Нововолинську, магазину площею 148 метрів квадратних у селі Поромів, магазину площею 229 метрів квадратних вартістю 13,352 тисячі гривень у Горохові та магазину продтоварів, кафе-бару, аптеки та господарської будівлі площею 279,6 метра квадратного вартістю за останньою оцінкою 323,35 тисячі гривень у селі Світязь.У спільній власності депутата та його дружини перебуває квартира площею 50 метрів квадратних у Нововолинську. Дружинамає у власності ділянки площею 0,2206 гектара у селі Будятичі.У переліку задекларованих об’єктів незавершеного будівництва – житловий будинок площею 281 метр квадратний та квартира площею 95 метрів квадратних у Нововолинську. Дружина депутата володіє недобудованим магазином-кафе площею 140 метрів квадратних у Будятичах.Депутат-підприємець декларує довгий перелік автомобілів. Це – дві вантажівки RENAULT KANGOO 2012 року випуску вартістю 62 та 59 тисяч гривень відповідно, легковий автомобіль VOLVO XC90 2011 року випуску вартістю 420 тисяч, ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2012 року випуску вартістю 77 тисяч, УАЗ 39621 2445 1994 року випуску вартістю 12 тисяч, вантажні автомобілі MERCEDES-BENZ 809 1985 року випуску вартістю 33 тисячі, MERCEDES-BENZ 311 2004 року випуску вартістю 57 тисяч, легковий ВАЗ 21070 2004 року випуску вартістю 5,5 тисячі, вантажний ЗАЗ 110557 2006 року випуску вартістю 20 тисяч, вантажний ГАЗ 5327 1990 року випуску вартістю 8 тисяч, легковий ВАЗ 21093 2002 року випуску вартістю 14 тисяч гривень, вантажний MERCEDES-BENZ 609 1995 року випуску вартістю 37 тисяч, вантажний FORD TRANSIT 1999 року випуску вартістю 32,1 тисячі, вантажний MERCEDES-BENZ ATEGO 2001 року випуску вартістю 40 тисяч, легковий SKODA SUPERB 2008 року випуску вартістю 50 тисяч, вантажний FORD TRANSIT 2003 року випуску вартістю 20,3 тисячі, вантажний MERCEDES-BENZ 814D 1992 року випуску вартістю 45 тисяч, вантажний MERCEDES-BENZ 609 1993 року випуску вартістю 30 тисяч, вантажний MERCEDES-BENZ 814 1995 року випуску вартістю 32 тисячі, легковий ВАЗ 21099 2004 року випуск вартістю 19 тисяч, вантажний ГАЗ 33021 2003 року випуску вартістю 13 тисяч, вантажний FORD TRANSIT 1985 року випуску вартістю 10 тисяч, а також з 2017 року легковий BMW X5 2017 року випуску вартістю 1,467 мільйона гривень.У власності дружини перебувають вантажний ЗАЗ 110557 2006 року випуску вартістю 9 тисяч, вантажний MERCEDES-BENZ 809 1992 року випуску вартістю 30 тисяч, вантажний ЗИЛ 431410 1988 року випуску вартістю 2 тисячі, ЗАЗ LANOS 2012 року випуску вартістю 68 тисяч.Депутату належить 33 % від загального капіталу ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» (39,6 тисячі гривень у грошовому вираженні), 66,7 % від загального капіталу ТзОВ «Нововолинське ТТІ» (700,035 тисячі), 50 % від загального капіталу ТзОВ «Баярд-Трейд» (100 тисяч), 100 % - ТзОВ «ОП «Бізон» (10 тисяч), а також він має власне фермерське господарство.ТзОВ «Нововолинське ТТІ» у 2018 році виграло тендер на виготовлення та трансляцію телесюжетів щодо висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та питань життєдіяльності міста Нововолинська на суму 54 тисячі гривень.Його дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у 2017 році становив 861,617 тисячі гривень (у 2016 році – 974,854 тисячі), дохід дружини – 326,909 тисячі (у 2016 році – 429,344 тисячі), 7 тисяч депутат отримав від надання майна в оренду ПФА «Вестфарм». У 2016 році депутат декларував подарунок у не грошовій формі вартістю 20,72 тисячі гривень та дохід від відчуження рухомого майна у сумі 48 тисяч.Цікаво, що вже протягом двох років заможний депутат не вказує у декларації жодних грошових активів (готівкових коштів у гривнях чи іноземній валюті).Дружина депутата декларує 600 тисяч гривень, сплачених в рахунок кредиту ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», отримання кредиту у розмірі 600 тисяч гривень у цьому ж банку. Віктор Ярема отримав кредит у сумі 200 тисяч гривень у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та позику у розмірі 250 тисяч від громадянинаТакож депутат Нововолинської міськради декларує придбання транспортного засобу вартістю 1,467 мільйона гривень, набуття права власності на нерухоме майно (магазин продтоварів, кафе-бар, аптека, господарська будівля).Декларант вказав, що є керівником МГО «Нововолинське товариство телеглядачів».

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