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За незаконну рекламу в Луцьку погрожують штрафами

За незаконну рекламу в Луцьку погрожують штрафами
Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради обіцяють складати адміністративні протоколи на власників незаконних рекламних конструкцій.

Про йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

Муніципали нагадали, що заборонено самовільно виставляти та розміщувати металеві чи інші конструкції на об’єктах благоустрою. В разі виявлення фактів встановлення штендерів без належних дозвільних документів, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради складатимуть на порушників адміністративні протоколи.

Незаконні рекламні конструкції нині можна помітити на вулицях Луцька. Найчастіше - в місцях масового скупчення людей: на ринках, поблизу торгівельних закладів, автостанції.

Нині інспектори-муніципали проводять з підприємцями інформаційно-роз’яснювальну роботу про заборону їх встановлення та рекомендують добровільно демонтовувати штендери. Якщо ж порозуміння не вдається досягти, складають на порушників адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою штрафні санкції обсягом 850-1700 гривень.


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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 1
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Слухайте, це вже якась фашистська держава - петрушку і щавель не сій. про товар інформацію не розміщуй, - скоро Сиротськанакаже штрафувати за те, що дихаємо! Дурдом!
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