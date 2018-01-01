За незаконну рекламу в Луцьку погрожують штрафами

Працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради обіцяють складати адміністративні протоколи на власників незаконних рекламних конструкцій.Про йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.Муніципали нагадали, що заборонено самовільно виставляти та розміщувати металеві чи інші конструкції на об’єктах благоустрою. В разі виявлення фактів встановлення штендерів без належних дозвільних документів, інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради складатимуть на порушників адміністративні протоколи.Незаконні рекламні конструкції нині можна помітити на вулицях Луцька. Найчастіше - в місцях масового скупчення людей: на ринках, поблизу торгівельних закладів, автостанції.Нині інспектори-муніципали проводять з підприємцями інформаційно-роз’яснювальну роботу про заборону їх встановлення та рекомендують добровільно демонтовувати штендери. Якщо ж порозуміння не вдається досягти, складають на порушників адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою штрафні санкції обсягом 850-1700 гривень.