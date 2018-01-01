Лучани поділилися враженнями про Китай

Яся Рамська та Максим Ройко. Вони поділилися враженнями про цю комуністичну країну.



Про це повідомляє



«Моя мрія побачити Піднебесну здійснилась у гіпермасштабі», – каже Яся Рамська.



Для того, щоб побачити цікаві місця Китаю, зрозуміти менталітет його громадян, познайомитись із традиціями і переконатись чи все китайське — найдешевше, лучани вирішили влаштуватись на роботу в одному з міст комуністичної країни.



Детальніше – у відео.







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