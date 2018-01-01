вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші

Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші
Голова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк задекларував шість земельних ділянок у Тарасовому та Шацьку, батьків будинок у Тарасовому і квартиру дружини в Луцьку.

Про це передають Волинські новини.

Відповідно до даних, які містяться в декларації судді за 2017 рік, він є власником шести земельних ділянок. П’ять із них (площею 5800, 1494, 2500, 11143 та 3857 кв. м) розташовані в Тарасовому Луцького району, а одна (800 кв. м) – у Шацьку. На більшість земельних ділянок Петро Філюк набув права власності між 2004 та 2012 роками.

На батька судді зареєстрований житловий будинок площею 252,5 кв. м у Тарасовому. А на дружину Олену – квартира в Луцьку площею 68 кв. м.

Відзначимо, що раніше Петро Філюк зазначав, що будинок у Тарасовому зводив самотужки протягом майже 12 років, починаючи з 90-х років.

Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші


Олена Філюк також є власницею легкового автомобіля BMW X1 2012 року. Його вартість становить 288,371 тисячі гривень.

Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші


Минулого року Петро Філюк отримав 453,891 тисячі гривень заробітної плати. Порівняно з 2016 роком зарплатня голови судді зросла на 40,528 тисячі гривень. Так, у 2016 році суддя заробив 413,363 тисячі гривень.

Натомість заробітки дружини Олени зросли на 21,05 тисячі гривень – із 17,35 тисячі гривень у 2016 році до 38,4 тисячі гривень 2017 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Філюк, декларація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші
Сьогодні, 01:19
У Луцьку започаткували школу писанкарства
Сьогодні, 00:37
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
СБУ запровадила на Волині найвищий рівень терористичної загрози
28 березень, 23:36
У Луцьку знову зафіксували кір
28 березень, 23:01
Схожі новини
Волинський депутат задекларував автопарк із майже 30 машин Волинський депутат задекларував автопарк із майже 30 машин
28 березень, 22:25
На Волині депутат заплатить штраф через декларацію На Волині депутат заплатить штраф через декларацію
21 березень, 19:11
Як підписати декларацію з лікарем: детальна інструкція Як підписати декларацію з лікарем: детальна інструкція
20 березень, 12:17
Волинські фермери мають звітувати про доходи Волинські фермери мають звітувати про доходи
16 березень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
28 березень, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
28 березень, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
28 березень, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
28 березень, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
28 березень, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8