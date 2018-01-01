Статки Філюка: нерухомість, авто, гроші

Петро Філюк задекларував шість земельних ділянок у Тарасовому та Шацьку, батьків будинок у Тарасовому і квартиру дружини в Луцьку.



Про це передають



Відповідно до даних, які містяться в декларації судді за 2017 рік, він є власником шести земельних ділянок. П’ять із них (площею 5800, 1494, 2500, 11143 та 3857 кв. м) розташовані в Тарасовому Луцького району, а одна (800 кв. м) – у Шацьку. На більшість земельних ділянок Петро Філюк набув права власності між 2004 та 2012 роками.



На батька судді зареєстрований житловий будинок площею 252,5 кв. м у Тарасовому. А на дружину Олену – квартира в Луцьку площею 68 кв. м.



Відзначимо, що раніше Петро Філюк зазначав, що будинок у Тарасовому зводив самотужки протягом майже 12 років, починаючи з 90-х років.







Олена Філюк також є власницею легкового автомобіля BMW X1 2012 року. Його вартість становить 288,371 тисячі гривень.







Минулого року Петро Філюк отримав 453,891 тисячі гривень заробітної плати. Порівняно з 2016 роком зарплатня голови судді зросла на 40,528 тисячі гривень. Так, у 2016 році суддя заробив 413,363 тисячі гривень.



Натомість заробітки дружини Олени зросли на 21,05 тисячі гривень – із 17,35 тисячі гривень у 2016 році до 38,4 тисячі гривень 2017 року.



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