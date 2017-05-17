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СБУ запровадила на Волині найвищий рівень терористичної загрози

СБУ запровадила на Волині найвищий рівень терористичної загрози
У рамках антитерористичного навчання керівником АТЦ при УСБУ у Волинській області на території регіону введено найвищий рівень терористичної загрози – «червоний».

Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.

За легендою навчання, «умовні» диверсанти 28 березня о 19:25 здійснили підрив на території водоканалу у Володимирі-Волинському.

У зв’язку з цим, суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень повинні:

- здійснити заходи з мінімізації та ліквідації наслідків терористичного акту;
- здійснити евакуацію з місць можливих терористичних посягань населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, вжити заходів до порятунку людей, охорони їх майна, що залишилося без нагляду;
- розгортати пункти тимчасового розміщення людей, евакуйованих з місця вчинення терористичного акту, забезпечити їх їжею, одягом;
- здійснити інші заходи, спрямовані на припинення терористичного акту;

«У випадку виявлення підозрілих осіб або підозрілих предметів, отримання інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної, розвідувально-підривної діяльності негайно повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за телефонними номерами: (0332) 24-22-10, 097-7-911-911, або за номером 102», - йдеться у повідомленні СБУ.

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Теги: СБУ, Волинь
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